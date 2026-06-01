ANPE pide un protocolo "claro y homogéneo" para afrontar olas de calor en institutos y colegios de Castilla-La Mancha

El sindicato ANPE ha exigido de manera "urgente" aprobar un protocolo "claro y homogéneo" para los centros educativos ante las elevadas temperaturas que ya se registran en Castilla-La Mancha y las previsiones meteorológicas que anuncian nuevos episodios de calor intenso en las próximas semanas .



En un comunicado, el sindicato ha reclamado a todas las administraciones implicadas una respuesta "coordinada y eficaz" con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar, tanto de alumnado como profesorado en los centros educativos de la región.



Ha tachado de "preocupante" que algunos ayuntamientos hayan renunciado a solicitar ayudas destinadas a la climatización de los centros educativos y que las distintas administraciones "continúan trasladándose responsabilidades mutuamente" mientras estudiantes y docentes soportan "temperaturas incompatibles con unas condiciones adecuadas para la enseñanza y el aprendizaje".

En este sentido, ANPE considera que la climatización de los centros educativos no puede quedar supeditada "a la voluntad de cada administración" y ha urgido a ejecutar el plan de climatización de los centros educativos, dotado de financiación suficiente, que establezca prioridades de actuación, plazos concretos y compromisos por parte de todas las administraciones implicadas.



El plan debe incluir tanto las aulas como los patios y espacios exteriores, ya que "todavía existen numerosos centros en los que el alumnado realiza los recreos sin zonas de sombra adecuadas", ha señalado en la nota de prensa.



ANPE ha insistido en la necesidad de aprobar un protocolo claro y homogéneo ante episodios de calor extremo y otras inclemencias meteorológicas y ha recordado que desde hace más de una década está reclamando una regulación que proporcione seguridad jurídica a los equipos directivos y al profesorado, establezca criterios objetivos de actuación y permita adaptar la actividad educativa cuando las condiciones ambientales supongan un riesgo para la salud.



"No es aceptable que cada episodio de calor intenso obligue a improvisar respuestas diferentes en función del centro o del territorio. Los equipos directivos necesitan herramientas, autonomía y respaldo normativo para adoptar medidas ágiles y eficaces que protejan al alumnado y al profesorado", ha señalado.



Anpe ha hecho un llamamiento a la Consejería de Educación, diputaciones, administraciones locales y al conjunto de instituciones competentes para que refuercen su colaboración y actúen con la máxima celeridad.