Emilia, la profesora talaverana que te ayudará a aprobar matemáticas: "En un directo se conectaron 4.000 personas"

"Son preciosas cuando las entiendes", afirma con rotundidad sobre las matemáticas Emilia Fernández García. Esta profesora de Talavera de la Reina y directora del IES Gabriel Alonso de Herrera se ha propuesto poner fin a la leyenda negra que asola a esta asignatura a través de las redes sociales.

Conocida en Instagram como @emiliaprofedemates, esta docente y madre de seis hijos saca tiempo para el teatro, el baile y su faceta de creadora de contenido educativo. Miles de estudiantes aprenden a resolver integrales, ecuaciones y exámenes de PAU gracias a sus vídeos.

Esto de grabarse en la pizarra de su casa para acercar las matemáticas al gran público de internet le nació en la pandemia. "Primero hacía vídeos para explicar a mis alumnos lo que no habíamos visto en clase y luego dije pues para todo el que lo quiera ver...", rememora.

Emilian en uno de sus vídeos. Cedida

Tras sus primeros pasos en YouTube compartiendo fórmulas complejas allá por el 2020, la multiplicación digital de Emilia llegó un año después gracias al comentario espontáneo de uno de sus alumnos de 2º de bachillerato: "Me paso la tarde viendo TikTok".

La docente talaverana recogió el guante de inmediato y subió un vídeo explicando una integral definida que se viralizó en la plataforma alcanzando 300.000 visualizaciones. Desde entonces, no ha parado de ser la calculadora humana que ayuda a comprender esta bonita ciencia.

Pese a la labor fundamental que cumplen en nuestro día a día, las matemáticas siguen sumando haters en nuestro país. El último informe TIMSS refleja que el 25 % de los alumnos odian las mates y los datos de la OCDE confirman que el 31 % de los estudiantes españoles no llega al nivel básico de competencias en la materia.

A pocos días de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), muchos de los 8.500 estudiantes castellanomanchegos afrontan la convocatoria con mayor tranquilidad gracias a Emilia. "Mi hijo se está preparando la selectividad y quería ver integrales otra vez, así que hice un directo y se conectaron 4.000 personas en media hora", relata.

Emilia Fernández recogiendo el Premio Europa Multicultural al Liderazgo Educativo de manos de Luiz Aznal y Carla Rocher. Cedida

Su impacto pedagógico ha sido tal que este año ha sido galardonada con el Premio Europa Multicultural 2026 al 'Liderazgo Educativo'. Detrás de esta labor hay un sacrificio inmenso, ya que compagina los vídeos con la dirección del instituto y sus clases de segundo de bachillerato.

"A lo mejor me pongo a las once de la noche, grabo a la primera y tal cual lo subo. No tengo tiempo para editar", confiesa. Tras más de 30 años en las aulas, Emilia considera que el gran problema del alumnado preuniversitario actual es el bloqueo emocional y la obsesión por las notas de corte.

Emilia en uno de sus vídeos enseñando un examen de matemáticas de la PAU. Cedida

"Exámenes de ingreso por cada universidad"

Sobre el actual formato de la selectividad la directora del IES Gabriel Alonso de Herrera no se muerde la lengua: "A veces parece que no enseñamos matemáticas, sino que entrenamos para la PAU".

Bajo su criterio, el sistema genera un estrés desmedido en los jóvenes, donde "necesitan un 13,6 y si sacan un 13,5 alguno se viene completamente abajo". Por ello, Emilia defiende un "examen de ingreso para cada universidad, creo que en Canadá se hace así".

No obstante, matiza que mientras el modelo vigente persista, la disparidad de criterios entre comunidades autónomas debe corregirse de inmediato. "Debería ser la misma PAU para todo España, para jugar en igualdad de condiciones", sentencia.

"Se está negativizando la memoria"

Frente a aquellos que descartan el aprendizaje tradicional en lo relativo a los números y fórmulas, la talaverana rompe una lanza a favor del esfuerzo memorístico en las disciplinas científicas.

"Ahora parece que la memoria está de lado y se está negativizando, cuando es algo muy importante. Las integrales inmediatas o las derivadas te las tienes que aprender de memoria. En las mates hay que aplicar la memoria", subraya.

De hecho, en sus vídeos hace hincapié en aprender el proceso al revés. "Antes de entender, hay que mecanizar. Esa repetición de hacerlo una y otra vez te ayuda a interiorizar y después a entenderlo".

Para potenciar la memoria, ella apuesta por el teatro: "Aquí en el instituto lo hacemos y la verdad es que te ayuda mucho a volver a dar importancia a la memorización".

Mientras miles de estudiantes se pelean con las matemáticas, Emilia Fernández seguirá encendiendo el móvil cada noche para ser un chute de confianza para los que se la juegan esta PAU: "Hay que cambiar el chip, si se atascan que vuelvan a empezar o que vean mis vídeos antes del examen".