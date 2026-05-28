ANPE denuncia que varios pueblos de Toledo han rechazado la convocatoria de ayudas a la climatización de centros

ANPE denuncia públicamente la negativa de determinados ayuntamientos de la provincia de Toledo a acogerse a la tercera convocatoria de subvenciones destinadas a la climatización de centros escolares, una decisión que consideramos "incomprensible, irresponsable y contraria" al bienestar de la comunidad educativa.

Tal y como apunta en nota de prensa, en los últimos días las altas temperaturas registradas en algunos centros educativos están provocando situaciones "difícilmente soportables" para alumnado, profesorado y personal de los colegios. "Según las informaciones trasladadas a ANPE, varios niños y niñas han tenido que ser atendidos o recogidos por sus familias tras presentar vómitos, mareos y malestar relacionados con el intenso calor sufrido durante la jornada escolar".

Desde ANPEconsideramos "inadmisible" que, existiendo una línea de ayudas específica para mejorar las condiciones térmicas de los centros educativos, algunos Ayuntamientos renuncien a solicitar o aceptar una subvención que podría contribuir de forma decisiva a paliar este grave problema.

El sindicato dice que el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, fija en su Anexo III que la temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares debe estar comprendida entre 17 ºC y 27 ºC. Superar esos límites en un aula supone situar al profesorado y al alumnado en unas condiciones incompatibles con el normal desarrollo de la actividad educativa.

Bajo su punto de vista, la climatización de los centros escolares no puede seguir tratándose como una cuestión secundaria. Las aulas no pueden convertirse en espacios donde el calor provoque mareos, vómitos o malestar en menores. "No hablamos de comodidad, sino de salud, seguridad y dignidad en los centros educativos".

ANPE recuerda que las administraciones públicas tienen la obligación de garantizar espacios educativos adecuados, seguros y saludables. "Por ello, resulta especialmente grave que se desaprovechen convocatorias públicas destinadas precisamente a mejorar estas condiciones".

"Solicitamos a los Ayuntamientos, como responsable del mantenimiento de los Centros, y que aún no han climatizado los centros de su localidad, que rectifiquen de forma inmediata, expliquen públicamente los motivos de su decisión y adopten todas las medidas necesarias para que los centros escolares del municipio puedan beneficiarse de las ayudas disponibles para la climatización", afirma.

Asimismo, Anpe solicita que se actúe con urgencia en aquellos colegios donde las temperaturas están generando problemas de salud entre el alumnado, adoptando medidas provisionales mientras se acometen soluciones estructurales definitivas.

"La comunidad educativa no puede seguir esperando. Los niños y niñas no pueden continuar dando clase en aulas donde las temperaturas superan los límites razonables y legales establecidos para unas condiciones adecuadas de trabajo y permanencia", añade.

ANPE seguirá defendiendo unas condiciones dignas y seguras en todos los centros educativos y reclamará cuantas actuaciones sean necesarias para proteger la salud del alumnado y del profesorado.