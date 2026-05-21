Confirmado: el curso escolar 2026/2027 empezará más tarde en Castilla-La Mancha y el 8 de enero no será lectivo

Los alumnos de Castilla-La Mancha empezarán el curso escolar 2026/2027 un día más tarde de lo previsto -el 8 de septiembre- y no acudirán a las aulas el 8 de enero, día que ha sido declarado no lectivo.

Así lo ha trasladado la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), quien ha celebrado que "la presión ejercida ante la Consejería de Educación ha logrado modificaciones de gran calado" en el calendario.

Este sindicato ha celebrado que la consecución de estos "dos aspectos clave": retrasar un día el inicio de curso, fijándolo el 8 de septiembre en segundo ciclo de Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas Deportivas y Educación para Adultos; y lograr que el 8 de enero sea declarado día festivo para "facilitar una reincorporación lógica tras las vacaciones de Navidad".

La consecuencia de este reajuste es que la finalización del curso lectivo se trasladará al 22 de junio.

"Consideramos que estas concesiones son una clara victoria del trabajo y la insistencia sindical. Este día extra en septiembre, aunque mínimo, ofrece un ligero respiro a los equipos directivos y al profesorado para la siempre compleja planificación de los primeros compases del curso", ha apuntado CSIF.

FP y Educación de Adultos

Pese a estos dos logros, desde CSIF lamentan que "la Administración siga sin entender ni atender las necesidades específicas de ciertas etapas educativas", concretamente en Formación Profesional (FP) y Educación de Adultos.

"Desde nuestra organización solicitábamos un retraso significativamente mayor para el inicio de las clases en estas modalidades. Las particularidades de sus procesos de matriculación, las adjudicaciones y su compleja organización técnica requieren de unos tiempos técnicos que la fecha del 8 de septiembre sigue sin respetar. Esta falta de previsión volverá a sobrecargar de burocracia y estrés a los docentes implicados en el arranque del curso en estas enseñanzas", han asegurado.

Por ello, pese a celebrar "los avances conseguidos hoy para el conjunto del profesorado", CSIF reitera que mantendrá "firme" su exigencia de que "la Administración garantice una organización coherente y digna para los centros de FP y Educación de Adultos de nuestra región".