Ya es oficial: estas son las fechas del curso escolar 2026/2027 en Castilla-La Mancha, que llega con quejas por el pronto inicio

La Consejería de Educación ya ha fijado el calendario escolar del curso 2026/2027 en Castilla-La Mancha, que arrancará el 7 de septiembre de 2026 en la mayoría de etapas educativas y finalizará el 18 de junio de 2027.

Según el calendario, el segundo ciclo de Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Formación Profesional (FP), Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas Deportivas y Educación para Adultos comenzarán las clases el 7 de septiembre de 2026 y concluirán el 18 de junio de 2027.

En el caso de las escuelas infantiles, el curso también arrancará el 7 de septiembre, aunque se prolongará hasta el 24 de julio de 2027.

Los periodos no lectivos serán las vacaciones de Navidad, del 23 de diciembre al 7 de enero, y las de Semana Santa, del 22 al 29 de marzo, además de los festivos regionales y locales establecidos en cada municipio.

El calendario contempla un total de 177 días lectivos en las enseñanzas generales, apenas dos más que el mínimo legal de 175 días fijado por la Ley Orgánica de Educación (LOE).

Mediante una nota de prensa, CSIF ha advertido de que, descontados los dos festivos locales que establece cada ayuntamiento, el margen "para imprevistos por condiciones climatológicas u otras circunstancias extraordinarias" queda reducido a cero.

Quejas por el inicio

La central sindical, además, ha mostrado su rechazo al calendario escolar aprobado por la Consejería de Educación y ha solicitado, tal y como ocurriese el año pasado, retrasar una semana el inicio de las clases, siguiendo el ejemplo de otras comunidades autónomas.

CSIF, en la misma línea, ha criticado que el comienzo del curso el 7 de septiembre provoca una "enorme descompensación" entre trimestres, con 73 días lectivos en el primero frente a los 49 del segundo y los 55 del tercero.

Además, ha asegurado que el calendario no responde a "criterios pedagógicos" y ha recordado que Castilla-La Mancha adelanta cada vez más el inicio del curso escolar.

Así, mientras en el curso 2022/2023 las clases comenzaron el 12 de septiembre, en los cursos posteriores arrancaron los días 11, 10 y 8 de septiembre, respectivamente, hasta fijarse ahora en el 7 de septiembre.

CSIF también ha comparado el calendario castellanomanchego con el de otras comunidades autónomas, señalando que Andalucía y Murcia comenzarán las clases el 15 de septiembre y Castilla y León lo hará el 18 de septiembre.

Críticas por la unificación

El sindicato ha denunciado además que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma con mayor grado de homogeneización del calendario escolar, al unificar en una misma fecha el inicio de FP, Educación para Adultos y enseñanzas ordinarias.

Según el análisis elaborado por CSIF, otras regiones como Galicia, Extremadura o Castilla y León mantienen diferencias de entre 10 y 14 días entre etapas educativas para adaptarse a sus necesidades organizativas y pedagógicas.

En el caso de la Formación Profesional, CSIF ha señalado que septiembre suele concentrar adjudicaciones, matriculaciones y movimientos de alumnado, además de la puesta a punto de talleres y laboratorios y la coordinación con empresas para la formación práctica. Por ello, el sindicato considera que retrasar el inicio de curso facilitaría la organización académica y la planificación de las prácticas.

También ha cuestionado el calendario de Educación para Adultos, que comenzará igualmente el 7 de septiembre pese a que muchos centros continúan inmersos en los procesos de matriculación durante las primeras semanas del mes.

CSIF ha recordado que en el curso 2022/2023 la Educación para Adultos comenzó el 22 de septiembre y ha denunciado que el adelanto acumulado desde entonces alcanza ya los 14 días.

Además, ha subrayado que todas las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial reclamaron en febrero retrasar el inicio de curso en estas enseñanzas.

Escuelas infantiles

Las críticas también se han extendido a las escuelas infantiles, cuyo calendario se prolongará hasta el 24 de julio de 2027.

CSIF ha lamentado que la Consejería convierta estos centros en un "recurso asistencial" y ha reclamado que el calendario coincida con el resto de enseñanzas y concluya el 17 de junio.

El sindicato ha advertido además de la "sobrecarga laboral" que soportan los trabajadores de las escuelas infantiles y ha criticado el aumento de ratios previsto para el próximo curso, una resolución que mantiene recurrida judicialmente.