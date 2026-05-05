Los tres proyectos de la UCLM que la Comisión Europea ha calificado como "referentes en la creación de empleo"

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha destinado durante el periodo 2021-2027 un total de 6,76 millones de euros de fondos Feder a tres proyectos para impulsar la innovación y la creación de empleo.

En concreto, se trata de la rehabilitación del Instituto de Investigación Aplicada a la Industria Aeronáutica (INAIA), la Nave de Espoletas y la Nave 30 en el Campus de la Antigua Fábrica de Armas de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Tres iniciativas que se han tomado como referentes en la creación de oportunidades de formación, innovación y empleo cualificado en la región.

La rehabilitación de la Nave de Espoletas para transformarla en un espacio de docencia para estudiantes de diferentes titulaciones ha supuesto una inversión de 3,32 millones de euros. Desde el curso 2023/2024 alberga aulas, talleres y laboratorios, además de haber incorporado tecnología energética eficiente.

La actuación del INAIA ha supuesto la inversión de 1,74 millones de euros de fondos europeos para el que es un "sector clave" en el desarrollo industrial de Castilla-La Mancha, contando con dos polos aeronáuticos de referencia en Albacete e Illescas (Toledo).

Este instituto cuenta con una plantilla de 29 personas y ha contratado a otras seis para distintos proyectos, contribuyendo entre 2018 y 2025 al desarrollo de 10 tesis doctorales, cuatro patentes y más de 200 artículos científicos.

El tercero es la rehabilitación de la Nave 30 para albergar parte de la docencia experimental del grado de Física. Cuenta con aulas, despachos y laboratorios avanzados, para lo que ha contado con un presupuesto de 1,7 millones de euros financiado al 85 % del coste neto subvencionable aprobado.

Tanto la UCLM como la Comisión Europea han destacado que estos proyectos se han llevado a cabo en edificios con "un importante valor histórico", lo que ha permitido "preservar el patrimonio industrial, pero transformarlo en infraestructuras modernas al servicio de la educación, la innovación y el desarrollo".

"Resultados concretos"

Por su parte, de la Comisión Europea en España, María Canal, ha indicado que los proyectos han mostrado cómo el presupuesto europeo "ayuda a reducir desequilibrios territoriales, fortalecer la educación superior e impulsar la investigación y el empleo cualificado fuera de las grandes áreas metropolitanas".

Asimismo, ha recordado que en el futuro presupuesto de la Unión Europea se propone destinar el 21 % del total, 409.000 millones de euros, a innovación y competitividad.

De su lado, el rector de la UCLM, Julián Garde, ha defendido que la universidad "se consolida como un agente clave para transformar la inversión europea en resultados concretos".

"Entendemos que Europa alcanza su máximo impacto cuando sus políticas y recursos se materializan en nuestros campus", ha afirmado.

Por último, han destacado el protagonismo del catedrático Fernando José Castillo y la profesora titular Ana Romero, ambos de la Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha.