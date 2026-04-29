Abre sus puertas el foro de empleo UCLM3E en Ciudad Real para conectar a 1.500 estudiantes con 80 empresas

Este miércoles ha abierto sus puertas el foro de empleo UCLM3E en el campus de Ciudad Real, un encuentro organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha que alcanza su vigésima edición y pondrá en contacto a 1.500 estudiantes y recién titulados con 80 empresas, instituciones y entidades de ámbito regional y nacional.

Durante la inauguración, el rector, Julián Garde, ha definido el foro como "un referente" en materia de empleo en la región y "la mejor expresión del compromiso" de la institución académica con su estudiantado y con la sociedad. Y a la vez se muestra la "confianza" del sector empresarial por el talento que se forma en esta institución académica.

Garde ha recordado que la UCLM lleva años favoreciendo la inserción en el mercado laboral de sus egresados a través de cuatro elementos. "El más histórico, las prácticas en empresas; los más recientes, las titulaciones duales y la formación permanente, con las microcredenciales universitarias como herramienta más significativa para favorecer la recualificación profesional", ha afirmado.

Además, ha hecho alusión al próximo Plan 2+3, que se pondrá en marcha el próximo curso, "un innovador itinerario formativo que permitirá al estudiantado procedente de ciclos formativos de grado superior de FP obtener una doble titulación, la de técnico superior y la de graduado universitario en cinco años".

Por último, ha presumido de la "buena tasa de afiliación" a la Seguridad Social que tienen las personas egresadas por esta institución, situada en el 82,5 % y entre las mejores del país. Y ha avanzado que el objetivo es "ser todavía más incisivos para mejorarla y generar más posibilidades laborales en el estudiantado".

Foro de empleo UCLM3E. Foto: UCLM.

"Una oportunidad"

De su lado, la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, Amaya Romero, ha insistido en que este foro de empleo es una de las iniciativas "más importantes" de la universidad y un claro ejemplo de que "hay preocupación por los estudiantes".

Por ello, los ha animado a visitar los expositores y despejar dudas, porque "esta es una buena oportunidad para empezar a definir su futuro profesional".

Por último, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha asegurado que este foro "muestra el dinamismo de una universidad que está liderando el cambio en la región, a través de la formación, la investigación y la implantación del talento joven en el tejido productivo".

Foro UCLM3E

UCLM3E está organizado por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad a través del Centro de Información y Promoción del Empleo (CIPE), con la colaboración de la Fundación de la Universidad y con Globalcaja como patrocinador principal. Cuenta con diferentes espacios diseñados para facilitar el contacto entre estudiantes y empresas, ofrecer orientación profesional y acercar al estudiantado a experiencias reales del mercado laboral.

Foro de empleo UCLM3E. Foto: UCLM.

A disposición de empresas, instituciones y entidades pone tres espacios: 'Encuentros', donde se desarrollan charlas, presentaciones, actividades dinámicas y encuentros; 'Networking', con entrevistas de cinco minutos con los responsables de selección de personal; y el propiamente expositivo, con estands instalados en una carpa en el Paseo del Rectorado y en el vestíbulo principal del Paraninfo Luis Arroyo.

Además, el foro de empleo incluye también nuevas convocatorias de dos espacios abiertos al estudiantado: 'Orienta', en el que un equipo de orientación de la UCLM y de las oficinas EMPLEA de la Junta les ofrecerá apoyo personalizado en cuestiones como la planificación de la carrera profesional o la preparación de entrevistas; e 'Imagen', que ofrece la posibilidad a los y las participantes de hacerse una foto profesional optimizada para LinkedIn de forma completamente gratuita.

Asimismo, el programa del UCLM3E contempla ponencias de interés en el ámbito del desarrollo profesional, como la del consultor de recursos humanos y especialista en marca personal Juanjo Marle, encargado de abrir el foro tras el acto institucional con una sesión en la que ha ayudado al estudiantado a descubrir cómo piensan las empresas cuando seleccionan talento.