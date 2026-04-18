La Junta de Castilla-La Mancha y ONCE se comprometen con los más de 300 alumnos de la región con discapacidad visual

Representantes de Educación se han reunido con los responsables de ONCE en Castilla-La Mancha. JCCM

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la ONCE impulsarán actuaciones orientadas a garantizar la igualdad de oportunidades del alumnado con discapacidad visual.

La directora general de Inclusión Educativa y Programas, Marian Marchante, ha asistido a la reunión de la comisión de seguimiento del convenio que existe entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y ONCE.

Marchante ha indicado que entre esas medidas acordadas destaca el impulso a la formación específica del profesorado a través del diseño y desarrollo de itinerarios formativos especializados, que permitirán mejorar la respuesta educativa y fortalecer una atención inclusiva y equitativa en todas las etapas educativas.

Asimismo, ha añadido que se avanzará en la coordinación interprovincial de los equipos de atención educativa, en favor del trabajo en red, la coherencia de las actuaciones y el aprovechamiento del conocimiento y la experiencia de los distintos profesionales que integran estos equipos en el conjunto de la comunidad autónoma.

Junto a estas medidas, se promoverá el intercambio y la difusión de iniciativas y buenas prácticas desarrolladas en los centros educativos de la región en colaboración con la ONCE, con el objetivo de extender experiencias de éxito que contribuyan a la eliminación de barreras a la participación, presencia y aprendizaje del alumnado con discapacidad visual.

La directora general del área ha resaltado que, actualmente, en Castilla-La Mancha hay algo más de 300 alumnos afectados con discapacidad visual, un hecho que hace imprescindible avanzar en la inclusión educativa y garantizar la igualdad de oportunidades.

A la cabeza del país

Por su parte, el director territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, Carlos Hernández Yebra, ha valorado de forma muy positiva el convenio y ha destacado que se sitúa entre los mejores en el ámbito nacional.

Además, ha subrayado el compromiso de ambas instituciones para trabajar de manera conjunta en la adopción de medidas orientadas a consolidar, reforzar y mejorar la respuesta educativa al alumnado con discapacidad visual.