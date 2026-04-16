La UCLM abre el plazo para solicitar prácticas en pueblos de menos de 5.000 habitantes

Los estudiantes de grado y máster oficial de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ya pueden presentar sus solicitudes para los programas UCLM Rural y Campus Rural 2026, que les permiten realizar prácticas en municipios de menos de cinco mil habitantes

Así lo ha anunciado, este jueves, la UCLM, en una nota de prensa en la que ha explicado que estos programas abren las puertas a realizar prácticas en pueblos de toda España, con una duración de entre dos y cinco meses, y una retribución mensual de hasta mil euros.

El programa 'UCLM Rural. Universitarios ante la despoblación' cuenta con la colaboración de las diputaciones provinciales de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, así como de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El objetivo de esta iniciativa, que este año cumple su sexta edición, es combatir la despoblación de los pequeños pueblos de la comunidad autónoma y fomentar la empleabilidad, ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de desarrollar nuevas aptitudes personales y profesionales en el entorno rural, como ha subrayado la UCLM.

Las becas tienen una duración de entre dos y cinco meses y están dotadas con 500 euros brutos al mes, a los que habría que sumar otros 250 euros en caso de desplazamiento desde una localidad cercana o 500 euros en concepto de manutención y alojamiento si el municipio en el que están empadronados es diferente de aquel en el que realizan sus prácticas.

Además, la Universidad de Castilla-La Mancha colabora con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y con CRUE Universidades Españolas en el programa Campus Rural, planteado con la misma filosofía, pero con la diferencia de que las prácticas pueden localizarse en municipios de toda España, exceptuando los de UCLM Rural en Albacete, Cuenca, Toledo y Ciudad Real.

En este caso, las becas también tienen una duración de entre dos y cinco meses, pero cuentan con un importe de 1.000 euros al mes y requieren que el estudiante no se encuentre empadronado en la localidad.