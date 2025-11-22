En marcha la Cátedra de Turismo Sostenible de Interior: la nueva apuesta de la UCLM y la Diputación de Albacete

La diptuada de Turismo junto al rector de la UCLM, al director de la Cátedra y a su director. Diputación de Albacete

La Diputación de Albacete y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) han presentado este sábado en Almansa la Cátedra de Turismo Sostenible de Interior: Tradición y Vanguardia, ya puesta en marcha por ambas instituciones para impulsar el conocimiento, la investigación y la innovación en torno al turismo de interior en la provincia.

La diputada de Turismo, Raquel Ruiz, y el rector, Julián Garde, han explicado esta nueva línea de colaboración estratégica que busca reforzar el papel del turismo rural y sostenible como motor de desarrollo territorial, económico y social en beneficio de los municipios albacetenses, apostando por su modernización desde la ciencia, los datos y el conocimiento aplicado, conectando universidad, instituciones, sector privado y población local.

La Diputación financiará esta Cátedra durante tres años (2025-2027), con 50.000 euros cada ejercicio, y la UCLM asume la dirección técnica, científica y académica, aportando el profesorado, investigadores y estudiantes.

La diputada de Turismo durante la presentación Cátedra Turismo de Interior en Almansa. Diputación de Albacete

"Hoy no sólo presentamos una Cátedra, también presentamos una forma de entender la provincia, el turismo y la propia universidad pública de nuestra región", ha afirmado Raquel.

Y lo hará desde el estudio, la planificación y el rigor científico para potenciar la provincia y apoyar a las localidades en la elaboración de planes concretos, para que sus recursos se conviertan en oportunidades reales, al tiempo que se trabajará para mejorar cómo nos damos a conocer, en lo referente al uso de las redes y los canales digitales.

Además, la diputada ha destacado otra de las cuestiones que aborda esta Cátedra, como es la formación del sector, advirtiendo "no hay turismo de calidad si no hay personas formadas, con empleo digno y con conocimientos de gestión, sostenibilidad o comunicación".

Ruiz también ha avanzado que entre los objetivos que se persiguen alcanzar con esta iniciativa está sentar las bases para la puesta en marcha de un Observatorio Turístico Provincial, "donde tengamos datos claros y actualizados: para saber dónde estamos, qué funciona, qué falla y por dónde seguir creciendo".

Por su parte, el rector de la UCLM, Julián Garde, ha explicado que las Cátedras y las Aulas son los instrumentos que la universidad tiene para vincularse con el entorno, detallando que incluyen cuatro tipos de actividades: formación, investigación, transferencia de conocimientos y divulgación.

También ha destacado la brevedad de los plazos con los que se ha puesto en marcha, explicando que la idea la abordaron él mismo y el presidente provincial en agosto de 2024, se presentó en Fitur 2025 y ya está en marcha, "lo que demuestra la voluntad de la Diputación y también de la UCLM de trasladar la universidad a los municipios, porque tiene que salir de las aulas".

Por su parte, el director de la Cátedra, Miguel Ángel Valero, ha explicado que el espíritu de este proyecto "es aprovechar la materia prima que tenemos en la provincia de Albacete (patrimonio natural, cultural, histórico, gastronómico…) y aunarla con la materia gris, que es la que aportan los participantes y la UCLM".