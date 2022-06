Fin a la polémica: Castilla-La Mancha tendrá una hora menos de Religión en la ESO

Castilla-La Mancha será una de las primeras comunidades autónomas que publicará, en julio, los decretos curriculares de la nueva ley educativa, que incluye una hora menos de la asignatura de Religión en Secundaria, aunque se mantiene en Infantil, Primaria y Bachillerato, y la inclusión del nuevo Bachillerato General en 60 institutos.

Estos datos los han aportado este miércoles en rueda de prensa la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, y el viceconsejero de Educación, Amador Pastor, en el balance que han realizado del curso escolar que concluye.

En Infantil y Primaria habrá el mismo número de horas de Religión (1,5 horas semanales) y también se mantiene en primero de Bachillerato (2 horas) pero en Secundaria se reduce una hora (solo habrá una hora) porque hay nuevas materias y ha tenido que "reajustarse" el horario, ha precisado Pastor.

El viceconsejero ha señalado a este respecto que algunas comunidades autónomas ya venían desde antes ofertando una hora de Religión en la etapa de ESO.

Religión en CLM

En Castilla-La Mancha se imparte la asignatura de Religión para tres confesiones -católica, islámica y evangélica- y según los datos aportados en la rueda de prensa el número de alumnado que cursa esta materia se mantiene estable en los últimos años, algo más elevado en Infantil y hasta tercero de Primaria y paulatinamente menor a partir de ese curso y en Secundaria. Entre un 60 y un 80 por ciento del alumnado de Castilla-La Mancha cursa la asignatura de Religión en sus distintas confesiones.

El viceconsejero ha explicado que, tal y como marca la ley educativa, la oferta de cursar Religión está garantizada en todos los centros. La nueva ley educativa no tiene materia alternativa a la asignatura de Religión, como ha sucedido con otras leyes educativas que ofertaban, por ejemplo, educación en valores para los alumnos que no cursan religión; de este modo, los alumnos que no tengan religión recibirán en Castilla-La Mancha una "atención educativa" no asociada a una materia sino con un componente transversal, han explicado la consejera y el viceconsejero.

Respecto al Bachillerato General, que es la modalidad que surgen en la nueva ley educativa, se ofertará en Castilla-La Mancha en 60 institutos para dar cobertura a toda la comunidad autónoma.

El viceconsejero ha señalado que este Bachillerato "irá creciendo" en los próximos cursos y de cara al próximo, que es cuando arranca, se ha incidido en el alumnado que no tiene definido el grado que quiere cursar o que necesita la titulación de Bachillerato para presentarse a oposiciones.

Más de 200 docentes de forma directa y otros tantos de forma indirecta han participado en los diseños curriculares de la nueva ley educativa en todas las etapas.

Una vez realizado este trabajo y el proceso de consulta pública en el Portal de Transparencia y con reuniones con profesionales y las aportaciones del Consejo Escolar, durante la primera quincena de julio se aprobarán, con lo que Castilla-La Mancha será "una de las primeras comunidades autónoma en publicar esos decretos", ha precisado Rodríguez.

Curso de “normalización”

En otro sentido, el curso escolar que termina ha sido el de la "tendencia a la normalización" tras los anteriores marcados por la covid-19, de impulso a la Formación Profesional, de solidaridad para el alumnado vulnerable y los 853 acogidos de Ucrania en 291 centros, de mejora de las condiciones laborales para docentes y de apuesta por la digitalización.

Así, Rosa Ana Rodríguez ha detallado cómo se ha desarrollado este curso que ha estado "marcado por la transición hacia la normalidad" en cuanto a la pandemia del coronavirus y la solidaridad en cuanto al acogimiento a 853 alumnos ucranianos en 291 centros, para lo cual se han contratado docentes de refuerzo y ocho auxiliares de conversación para trabajar en 16 centros educativos.

Respecto a la covid-19, ha precisado que el curso se ha desarrollado "con total normalidad y garantía de éxito", sin mermar el aprendizaje del alumnado y con nuevos programas en marcha.

La Formación Profesional ha ofertado este curso 930 ciclos en grado medio, grado superior y Formación Profesional Básica, con más de 50.000 plazas que supera la demanda (alrededor de 40.000) por lo que el sistema castellano-manchego se sitúa entre los que mayor abanico de modalidades oferta, 26 de las 29 familias existentes.

Sigue los temas que te interesan