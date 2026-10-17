La Diputación de Toledo destina 250.000 euros para llevar la formación artística a los pueblos de la provincia

La Diputación de Toledo ha destinado 250.000 euros a acercar la formación artística a los municipios de la provincia durante el curso 2026-2027. El Programa de Iniciación a las Artes permitirá a los ayuntamientos contratar profesionales para impartir clases de disciplinas como teatro, danza, música, pintura, fotografía o literatura.

La convocatoria, impulsada desde el Área de Cultura que dirige el diputado Tomás Arribas, da continuidad a una iniciativa que, según la institución provincial, tuvo una buena acogida en su anterior edición. Su objetivo es facilitar el acceso a la formación cultural también en los pueblos con menos población, sin necesidad de desplazarse a otras localidades.

Las ayudas están dirigidas a los ayuntamientos y a las Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIM) de la provincia, con la excepción de Illescas, Seseña, Talavera de la Reina y Toledo. Los fondos se destinarán exclusivamente a contratar al profesorado encargado de impartir las actividades.

Ayudas de hasta 3.000 euros

La cuantía máxima de las subvenciones varía en función de la población de cada municipio. Los pueblos de hasta 1.000 habitantes podrán recibir un máximo de 1.000 euros; los que tengan entre 1.001 y 5.000 vecinos, hasta 2.000 euros, y los municipios de más de 5.000 habitantes, hasta 3.000 euros.

Las actividades subvencionadas podrán desarrollarse desde la presentación de la solicitud hasta el 30 de junio de 2027, de modo que los consistorios puedan organizar sus propuestas formativas a lo largo del curso.

El plazo para solicitar las ayudas finalizó este jueves, 15 de octubre. Con este programa, la Diputación busca ampliar las oportunidades de acceso a la cultura en el medio rural y favorecer que los vecinos puedan iniciarse en distintas disciplinas artísticas en sus propios municipios.