La IA confirma la teoría que "siempre" defendió Palma Martínez-Burgos: el Greco pintó una obra que cuelga en Toledo

El 'Bautismo de Cristo' descansa en el Hospital de Tavera, en Toledo. EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha

Una reciente investigación realizada con un modelo de inteligencia artificial que detecta similitudes y diferencias entre las distintas partes que componen un lienzo anticipa la autoría exclusiva del Greco en el Bautismo de Cristo, una obra que se expone en el Hospital Tavera de Toledo, datada en los albores del siglo XVII y que se ha venido atribuyendo al propio Doménikos Theotokópoulos y su hijo Jorge Manuel.

La posibilidad que apunta el trabajo firmado por hasta 13 especialistas de diversos ámbitos y ejecutado con un escáner de alta resolución también es corroborada por Palma Martínez-Burgos, catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y una de las mayores expertas en el genio manierista.

El estudio A deep learning method to assess heterogeneity of artistic practice in historical paintings, publicado en la revista Science Advances, trata de responder las dudas que surgen con la paternidad de algunas pinturas. "Quiénes crearon estas obras maestras y cómo lo hicieron", explica el ensayo, es el objetivo al que este trabajo académico se aproxima con un algoritmo.

La búsqueda que ha liderado Andrew Van Horn, antropólogo de Rutgers University (Nueva Jersey, Estados Unidos) abunda en "una cuestión central en la historia del arte". El hecho de que no se conozca con certeza si un pintor ha hecho un cuadro, o si lo ha hecho de forma individual o colectiva, supone "un problema complejo que el aprendizaje automático puede ayudar a resolver al ampliar el análisis a una escala microscópica".

La creación del Bautismo de Cristo plantea el interrogante de si solo el cretense fue su autor o lo finalizó su taller. Recabar información exacta sobre la ejecución de algunas de las grandes obras pictóricas, especialmente de las más antiguas, no es siempre posible. El método PATCH quiere responder con cifras a uno de los grandes dilemas de las humanidades.

Una exploración minuciosa

Sobre el cuadro que el Greco pintó para el retablo del Hospital Tavera —perteneciente a la Fundación Casa Ducal de Medinaceli— "se escanearon in situ dos grandes secciones". Para la captación de imágenes se utilizó a Lucida, un lector óptico de gran alcance propiedad de la madrileña Fundación Factum.

La información recogida se sometió a un estudio de heterogeneidad "capaz de identificar los estilos artísticos individuales", detallan los investigadores. Se incluyeron aquellas zonas que, "a simple vista", comenta Van Horn por correo electrónico a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, presentan "desviaciones respecto al estilo característico del Greco".

Los resultados muestran semejanzas entre las diferentes partes procesadas y concluyen que este lienzo es "obra de un único artista que aplicó cambios de estilo o técnica según el motivo representado o a lo largo del tiempo".

Al respecto, el artículo sugiere que "no resulta inverosímil que el Greco, maestro pintor de iconos, modificara su técnica al representar lo invisible —es decir, Dios y los ángeles— frente a lo visible —Cristo y Juan el Bautista—".

El hallazgo de que algunas partes del lienzo que se pensaban pintadas por sus pupilos "fueron, probablemente, creadas por el mismo artista con los mismos materiales" es el mayor "descubrimiento" que arroja el uso de esta técnica.

Andrew Van Horn es antropólogo y ha liderado la investigación con inteligencia artificial sobre dos cuadros del Greco. The Human Generosity Project

PATCH, confirma la investigación, "posee una suerte de fidelidad narrativa: nuestro método reconoce áreas que un historiador del arte formado clasificaría como diferentes".

"Frescura, fuerza y originalidad"

Van Horn alude al Bautismo de Cristo como un cuadro "realmente impresionante" y recuerda que las dudas derivadas sobre si la eventual intervención de otros artistas surgió porque "se comenzó a pintar en una época en la que muchos estudiosos creen que el Greco estaba delegando la responsabilidad en su hijo y en el taller".

Además, en este cuadro existe "una zona en la parte inferior que sabemos que presenta retoques de un artista posterior".

Desde el ámbito de la historia del arte se adhieren a la teoría recién planteada, aunque ironizan con que "para ello no hacía falta la inteligencia artificial". Martínez-Burgos reafirma que "siempre" ha defendido que la pintura "es del Greco y no interviene el taller".

El lenguaje que caracteriza la etapa postrera del cretense "es tan sorprendente que es difícil entender la rapidez con la que evoluciona y el cambio tan profundo que se produce".

La profesora de la UCLM detecta dos episodios fundamentales en esta transformación. "Primero, cuando viene de Italia y cambia radicalmente con respecto a lo que había hecho antes; después, en torno a 1600, radicaliza aún más su lenguaje".

En el Bautismo de Cristo emerge un Greco "absolutamente fascinante que, a pesar de la edad, sigue manteniendo una frescura, una fuerza, una originalidad a la hora de plantear no solamente la composición —es decir, la distribución y la narración de la escena—, sino a la hora de concebir ese lenguaje plástico final", dice la historiadora del arte.

Palma Martínez-Burgos es catedrática de Historia del Arte en la Universidad de Castilla-La Mancha. UCLM

Respecto a la autoría de este lienzo "hay muchas opiniones, no siempre especializadas, que hablan de una intervención de taller". Más allá del "atractivo de cuestionar la teoría", la autora de El Greco. El pintor humanista. Obra completa prescribe la contemplación. "Solamente hay que mirarlo sin prejuicios: creo que no se mira mucho, no se detiene la mirada".

La especialista recuerda que "en Toledo tenemos la inmensa suerte de tener las obras en directo, al vivo, no hace falta buscar reproducciones".

Poner el algoritmo al servicio del experto

Además de Bautismo de Cristo, el equipo de Van Horn analizó Cristo en la cruz con paisaje, una obra del Greco depositada en el Museo de Arte de Cleveland (Ohio, Estados Unidos) y que se atribuye al trabajo conjunto del maestro y sus discípulos.

También en este caso Martínez-Burgos se une a la tesis de la intervención del taller. "Los encargos de los crucificados fueron muy demandados y no siempre el cliente estaba dispuesto a pagar lo que el Greco pedía: si no se ajustaban a los precios, metía taller, pero con conocimiento del cliente".

Los comitentes planteaban una oferta al artista y el Greco decidía si atenderla o ceder el encargo a sus oficiales. "Era un sistema de merchandising absolutamente desarrollado", comenta la catedrática.

El uso de la inteligencia artificial "puede ser muy positivo", comenta la doctora, quien —no obstante— estima que habrá que "perfeccionar algunos de los algoritmos".

La idea de determinar la creación a través de lenguajes de aprendizaje automático resulta "muy atractiva". La computación, sin embargo, "no puede desterrar la mirada del experto ni la del restaurador que son quienes saben leer lo que vemos en el lienzo y lo que hay detrás". El trasfondo, el contexto, "a veces da más información que el propio lienzo".

La titular de la UCLM cree que la inteligencia artificial "acabará siendo una herramienta importantísima para todo esto". Su deseo es que el nuevo método "no destruya o no sustituya a lo demás, sino que se apoye mutuamente: en definitiva, que sea una herramienta, no un medio en sí mismo".

Por su parte, Van Horn resalta la colaboración interdisciplinar del estudio y subraya el esperanzador resultado que ha aportado "la aplicación del lenguaje artificial a un problema de la historia del arte, con el asesoramiento de historiadores del arte".