El Monasterio de Uclés volverá este 2025 a iluminar la noche del Sábado Santo con el festival Lux in Tenebris

El Monasterio de Uclés acogerá los días 4 y 5 de abril de 2026 una nueva edición de Lux in Tenebris, el festival que combina tradición y vanguardia para crear una experiencia artística y espiritual durante la noche del Sábado Santo.

Esta será la quinta edición de una propuesta cultural que convierte el histórico monasterio conquense en escenario vivo de un itinerario artístico bajo el concepto Confluencias, un recorrido que conecta tradiciones vocales, lenguajes sonoros y momentos de encuentro colectivo en distintos espacios del conjunto monumental conocido como 'El Escorial de la Mancha'.

La programación comenzará con la actuación de Capella de Ministrers, formación fundada y dirigida por el violagambista Carles Magraner, que interpretará las "Super Lamentaciones" de Cristóbal de Morales, una obra del siglo XVI vinculada a los antiguos oficios de tinieblas de Semana Santa y considerada una de las piezas más representativas de la polifonía renacentista.

Posteriormente, el público asistirá a un diálogo entre tradiciones vocales con las interpretaciones de Paloma Gutiérrez del Arroyo y el cantante griego Christos Kanellos Malamas, que explorarán el encuentro entre el canto llano hispano-latino medieval y la tradición bizantina.

El recorrido continuará en distintos espacios del monasterio. En la sacristía, la artista vocal japonesa Hatis Noit ofrecerá una intervención concebida como un acto de interioridad y contemplación.

Mientras, en el refectorio, la compositora normanda Félicia Atkinson actuará junto a la estadounidense Christina Vantzou en una propuesta electroacústica que combina spoken word, teclados y texturas ambientales.

La experiencia se completará con momentos de hospitalidad y encuentro, entre ellos una cena comunitaria inspirada en las celebraciones de Pascua.

Entradas a la venta

Además, el festival incluirá una charla-coloquio de entrada libre hasta completar aforo que tendrá lugar a las 18:00 horas en el salón de actos del monasterio. Bajo el título "Super Lamentaciones de Cristóbal de Morales", el encuentro contará con la participación de Carles Magraner y del doctor por la Universidad de Salamanca Manuel Gómez del Sol.

Las entradas y el programa completo del festival están disponibles a través de la web del monasterio, del canal oficial de El Corte Inglés y en las taquillas del propio recinto.