El XI Ciclo de Música Munda de Yepes (Toledo) arrancará el próximo sábado: toda la programación

Este miércoles ha tenido lugar en Toledo la presentación del XI Ciclo de Música Munda de Yepes, un festival de música folk organizado por la asociación Aljibe, con el apoyo del Ayuntamiento y la Diputación de Toledo que tendrá lugar en el Centro Cultural Calderón de la Barca durante cuatro sábados del mes de marzo, a las 20.30 y con aforo limitado.

A la presentación han asistido el vicepresidente primero de la Diputación de Toledo, Jesús Guerrero; el alcalde de Yepes y diputado provincial de Cultura, Tomás Arribas; además de los hermanos y organizadores del festival, José Manuel y Juan Rodríguez-Tembleco, conocidos como 'los pichis'.

Se trata de un evento que a lo largo de más de diez años ha reivindicado la música "de raíz" y ha puesto en valor el papel de la tradición en la cultura. Paralelamente, esta nueva edición ha cambiado su anterior ubicación en el Hospital de San Nicolás, celebrándose en esta ocasión en el Centro Cultural Calderón de la Barca de Yepes.

En este sentido, Guerrero ha resaltado el papel de los conciertos como parte fundamental de un proyecto "que ha sabido mantener su esencia, calidad artística, formato cercano y una clara apuesta" por las raíces culturales. Además, ha reivindicado a la música tradicional como una parte del patrimonio inmaterial de la provincia, respaldando su difusión como forma de proteger la historia y "garantizar que ese legado siga vivo".

De su lado, Arribas ha hecho hincapié en la repercusión que este evento está generando a nivel nacional, así como la sinergia que crea con los productos tradicionales como las bebidas o los dulces, que "se mezclan también en este certamen". Además, el alcalde y diputado ha señalado el "cuidado excepcional" y el "cariño" que se tiene desde la organización y que logra que algunos artistas repitan.

También, desde la asociación Aljibe, los hermanos Rodríguez-Tembleco han remarcado el trabajo realizado desde la organización desde hace 40 años para "el rescate de este tipo de música", así como en la investigación, con el objetivo principal desde sus inicios de "la difusión de la música de raíz".

Trío de cobre para comenzar

Asimismo, el cartel de esta edición arrancará este sábado 7, a las 20.30 horas, con la actuación de Trío de Cobre, un proyecto de fusión flamenca romaní-húngara donde la tradición se entrelaza con las cuerdas personales, la música, el cante y el baile, creando una expresión "única".

Por otra parte, el sábado 17 contará con la interpretación del grupo jienense Andaraje, pioneros en la recuperación de la música y la cultura popular que desgranarán la riqueza de la tradición de su tierra a través de romances, fandangos, seguidillas, parrandas, además de melodías rescatadas de la herencia sefardí.

A su vez, el sábado 21 el público podrá disfrutar de la música de Éfren López, compositor especializado en instrumentos de cuerda pulsada, así como de la voz y percusión de Isabel Martín, en un concierto que ofrecerá una propuesta de cantos sefardíes e ibéricos, músicas del Mediterráneo y más allá.

Por último, el Ciclo concluirá el sábado 28 con la génesis de la poesía y la música de la mano de 'El Naán Duo', compuesto por Carlos Herrero y Héctor Castrillejo, cuyo recital, interpretado con instrumentos ancestrales, habla a través de poemas y sonidos sobre el "derrumbe físico y emocional" del mundo rural, que "desaparece" llevándose consigo una vasta sabiduría que conecta con la tierra.