Toledo redescubre a Vicente Cutanda a través de una exposición en el Museo de Santa Cruz

El Museo de Santa Cruz ha inaugurado este 10 de diciembre una gran exposición monográfica dedicada a la figura y la obra del pintor Vicente Cutanda y Toraya (1860–1945), considerado uno de los grandes referentes del realismo social vasco y una de las voces más singulares de la pintura española de finales del siglo XIX y comienzos del XX. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 8 de marzo.

La exposición reúne un importante conjunto de obras procedentes de diversos prestadores públicos y privados, permitiendo realizar un recorrido completo por la trayectoria artística de Cutanda, desde sus primeras obras de formación hasta sus piezas más representativas, entre ellas varias consideradas hitos del realismo social español.

El comisariado de la exposición, que se presenta como un homenaje científico y humano, corresponde a título póstumo a Francisco García Martín, historiador y profundo conocedor de la obra del pintor, cuya inesperada pérdida dejó este proyecto como uno de sus últimos trabajos. La coordinación de la muestra ha sido asumida por Antonio Dávila Serrano y José Domingo Delgado Bedmar, quienes han culminado la estructura expositiva respetando fielmente el planteamiento original del comisario.

Asimismo, la organización de la exposición ha contado con un Comité Organizador integrado por José María San Román Cutanda, Rosalina Aguado Gómez, Ángel Sánchez-Cabezudo Pérez, Luis Miguel García-Bermejo Alonso y Pablo Sanguino Arellano. Ha sido el encargado de articular la colaboración institucional, supervisar los contenidos y favorecer la participación de entidades y coleccionistas.

La exposición ha contado también con una participación muy significativa de la familia del pintor, que ha colaborado activamente en la aportación de obras, la localización de documentación histórica, materiales inéditos y en el acompañamiento general del proyecto, contribuyendo decisivamente a ofrecer una visión más completa y cercana de la figura de Cutanda.

"Acto de justicia"

Durante la inauguración, en la que se ha dado cita una importante representación cultural de la ciudad y la región, el director del Museo de Santa Cruz, Antonio Dávila, ha destacado "la importancia de este proyecto para dar a conocer a un pintor toledano de adopción que ha sido referencia del realismo social en España y en Europa", subrayando además el valor de rescatar una obra que dialoga de manera profunda con los desafíos sociales de su tiempo.

Por su parte, José María San Román Cutanda, descendiente directo del pintor, ha afirmado que "esta muestra es un acto de justicia que Toledo tenía que hacer a Vicente Cutanda, y llega precisamente en el día en que se cumplen cien años de su fallecimiento, devolviendo al maestro al lugar que merece y poniendo en valor una figura que, en ocasiones, ha sido olvidada en exceso".

Asimismo, la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, ha señalado que Cutanda fue "una voz para quienes no tenían voz, un artista que supo representar la dignidad de los más humildes y que elevó a la categoría de arte las realidades más duras de la sociedad de su tiempo".