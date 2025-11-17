El libro "Bravo Toledano" llega a Esquivias por el X Aniversario de la Asociación Cultural Taurina 'La Montera'

El libro “Bravo Toledano” presenta su 3ª edición en el X Aniversario de la Asociación Cultural Taurina La Montera de Esquivias

La tercera edición del libro Bravo Toledano. Historia de las ganaderías de bravo en la provincia de Toledo ha sido presentada en el X Aniversario de la Asociación Cultural Taurina La Montera de Esquivias. El acto se ha celebrado en el marco de sus coloquios, en los que han participado los doctores Enrique Crespo y Luis Madero y donde también se ha rendido homenaje al matador de toros El Fundi.

La presentación tuvo un notable éxito de participación el pasado viernes 14 de noviembre, en el primer día de las charlas-coloquio organizadas por la asociación. El autor, Eduardo de la Rosa Martín de Eugenio, expuso ante los asistentes la importancia de las ganaderías de bravo en la provincia de Toledo y en las distintas comarcas donde se localizan. Subrayó que la obra reúne en un solo volumen más de tres siglos de historia ganadera en la provincia, fruto de más de diez años de investigación y dedicación al campo bravo.

En su intervención, De la Rosa recordó que algunos medios de comunicación han señalado que se trata de "la más extensa monografía escrita hasta la fecha sobre el toro en Toledo".

Eduardo de la Rosa durante su intervención.

El autor agradeció al presidente de la Asociación Cultural Taurina La Montera, Alberto Simón, y a su junta directiva la invitación para presentar esta tercera edición en una localidad "tan histórica como Esquivias", conocida por su vínculo con Miguel de Cervantes, quien contrajo matrimonio en su iglesia parroquial con Catalina de Palacios en 1584.

La obra ha alcanzado su tercera edición en poco más de cuatro meses desde su publicación en mayo. El libro continúa registrando un notable ritmo de ventas, consolidándose como una obra de referencia para los aficionados y estudiosos de las ganaderías de bravo de la provincia desde el siglo XVII.

Bravo Toledano. Historia de las ganaderías de bravo en la provincia de Toledo ofrece un recorrido minucioso por la evolución del campo bravo toledano desde finales del siglo XVII hasta la actualidad, desvelando la riqueza y el legado ganadero acumulado durante más de tres siglos.

El libro está estructurado en tres partes. La primera se dedica a las casas ganaderas más relevantes, como las del Duque de Veragua, Conde de Mayalde, Cortijoliva, Alcurrucén, Domingo Ortega o Fernando Peña. La segunda aborda ganaderías de gran relevancia histórica pero de menor duración, como la de José Manzanilla en La Puebla de Montalbán o la de Vicente Guzmán en Seseña, ambas de origen Santa Coloma. La tercera parte se centra en los hierros surgidos en el siglo XXI.

La obra puede adquirirse a través del correo electrónico bravotoledano@gmail.com o en librerías de referencia como Librería Rodríguez (Plaza de Toros de Las Ventas, Madrid), Librería Gómez Menor (Toledo) y Librería Páginas (Talavera de la Reina).