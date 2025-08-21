Luto en el mundo de la Cultura de Toledo por el fallecimiento del historiador y activista Paco García Martín

El mundo de la Cultura en Castilla-La Mancha y especialmente en Toledo ha amanecido este viernes teñido de luto por la muerte del historiador, profesor y activista Paco García Martín.

La noticia ha sido confirmada por la asociación 'Museo de Santa Cruz ¡Vivo!' de la que García Martín era miembro de su Junta Rectora desde mayo de 2023 y socio prácticamente desde que se puso en marcha hace más de una década.

Especialmente notable ha sido su labor durante los dos últimos años como miembro del Grupo de Voluntariado Cultural de la asociación en el que estaba implicado activamente en la realización de charlas y visitas guiadas para grupos de visitantes del museo.

Nacido en Villacañas en 1959, su fallecimiento se ha producido tan solo un mes después de que se le detectase una "penosa enfermedad", según ha confirmado 'Museo de Santa Cruz, ¡Vivo!' en una publicación en redes sociales.

Paco García Martín era licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Humanidades por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) además de doctor en Historia por la UCLM, profesor de instituto y asociado a esta universidad.

De manera paralela era miembro de varias asociaciones con objetivos culturales y sociales, así como autor de una gran cantidad de libros y artículos de opinión en prensa, bajo el seudónimo de Epícaris. En la mayor parte de estos escritos mostraba una visión muy crítica con la gestión del patrimonio cultural en Toledo y Castilla-La Mancha.

Este trabajo de García Martín fue reconocido con varios premios nacionales y regionales por sus trabajos de investigación sobre diferentes temas. En diciembre de 2022 presentó su libro "Un siglo del Museo Provincial de Toledo (1841 - 1942)" sobre los antecedentes del actual Museo de Santa Cruz y sus museos filiales.

Exposición

'Museo de Santa Cruz, ¡Vivo!' resalta que este repentino fallecimiento ha privado a Paco García Martín de realizar su "último sueño", una exposición que tenía muy avanzada con ocasión del centenario de la muerte de Vicente Cutanda Toraya.

"En estos momentos tan duros, desde la Junta Rectora de 'Museo de Santa Cruz, ¡Vivo!' queremos mandar un sentido pésame para Carmen, su mujer, y para toda su familia", concluyen desde la asociación.

Desde EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM nos sumamos al duelo por esta irreparable pérdida y trasladamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y seres queridos.