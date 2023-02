Karmento explica qué es un "cotano", la palabra más manchega de su canción 'Quiero y duelo'

Karmento ha conquistado al público tras su participación en el Benidorm Fest. Pese a quedar en sexta posición y no conseguir representar a nuestro país en Eurovisión, algo que hará la ganadora Blanca Paloma, la artista castellano-manchega ha sido una de las grandes revelaciones del festival y ha tocado los corazones de miles de españoles gracias a su tema 'Quiero y duelo', en el que habla de las ilusiones y los miedos que se tienen al alejarse de casa y de las raíces familiares para construir un proyecto vital propio.

Natural de Bogarra, una pequeña localidad de la provincia de Albacete, Karmento ha conseguido con un estilo muy particular, con el que moderniza el folclore manchego, que muchos se sientan identificados con la historia de su canción, en la que se incluyen estrofas tan evocadoras como la siguiente:

Su madre lo vio muy claro y le dio unas alas, le dio unas alas.

Y su padre entre los miedos la acompañaba, la acompañaba.

Si tienes que buscar, anda y busca, siempre aquí tendrás tu casa.

Y el destino la enfrentaba a una jugada, que no pudo rechazar.

Pero lo que a muchos ha llamado la atención es que Karmento, en el tramo final de 'Quiero y duelo', hace referencia al "cotano donde cantaba".

Y en los grises de los años, cuando dudaba, cuando dudaba,

Se valía del recuerdo, y en el cotano donde cantaba,

Sintiéndose en el mar, tan inmensa como el ruido de las olas,

Proyectada en la ilusión de una victoria, que te vuelva a levantar.

¿Pero qué es un cotano? Quienes han tenido curiosidad por conocerlo y han tecleado el término en el buscador de la Real Academia Española (RAE) han fracasado y se han encontrado con que la palabra no está recogida en el diccionario. Pero es que tampoco aparece referencia alguna en Internet y, en este caso, ni Google ni la Wikipedia les han servido como aliados.

Así que ha sido la propia Karmento la encargada de poner luz al asunto durante su reciente participación en el programa matutino de radio 'Cuerpos Especiales', conducido en Europa FM por los cómicos Eva Soriano e Iggy Rubín. La humorista preguntó directamente a la cantante de Bogarra qué era un cotano, y la respuesta aclaró la situación:

"El cotano es un lugar donde, básicamente, tomas el fresco con las vecinas en tu pueblo. Es como el porchecillo de la casa, que está en el exterior. Donde te sacas la silla con tu vecina".

Pero lo cierto es que la palabra ni siquiera es utilizada por todos los manchegos, sino que parece un localismo propio de Bogarra y los pueblos cercanos. "Hay mucha gente de la Mancha que no sabe lo que es", ha reconocido Karmento, que antes de triunfar como cantante ejerció como sexóloga.

Durante su intervención en 'Cuerpos Especiales', la castellano-manchega valoró su participación en el Benidorm Fest asegurando que había cumplido su objetivo, que era llegar a la final, y agradeció el apoyo recibido. "El voto del público es el que más ilusión me hacía. El del jurado me daba un poco más igual, la verdad", reconocía la artista, que pese a quedar en sexto lugar fue la tercera más votada por los espectadores del festival. El voto demoscópico y el del jurado profesional no fueron tan generosos.

Respecto a la gran acogida que recibió 'Quiero y duelo' por parte de los eurofans, Karmento ha confesado que "alucinó" cada vez que era aclamada por el público presente en el pabellón de Benidorm donde se desarrolló el festival: "Me ayudó un montón a superar los nervios. Cuando salí y vi cómo vibraba el público fue una pasada".

