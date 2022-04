El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha publicado este sábado 23 de abril, con motivo del Día del Libro, un artículo titulado "Libros, aprendizaje y conocimiento", con el que trata de fomentar el hábito lector entre los ciudadanos. Pero más allá del contenido de dicha tribuna, que puede leerse en EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM, la fotografía que la ilustra también merece ser observada con atención.

En la imagen remitida por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a los medios de comunicación puede verse a García-Page sentado junto a una ventana del toledano Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia regional, leyendo un libro que sostiene con la mano izquierda y parece hojear con la derecha. No es otro que 'Feria', la exitosa novela de la joven escritora castellano-manchega Ana Iris Simón (1991), que se convirtió en uno de los grandes fenómenos editoriales de 2021.

García-Page, como tantos otros españoles, también ha sucumbido ante la ópera prima de la autora nacida en Campo de Criptana (Ciudad Real) y criada en Ontígola (Toledo), que en 'Feria' (Círculo de Tiza, 2020) narra la vida sencilla y tranquila de los pueblos de La Mancha en los que se crió, en contraposición con las dificultades que hoy tienen los jóvenes de su edad para sacar adelante su proyecto vital.

Discurso crítico

La popularidad de Ana Iris Simón, además, creció en mayo de 2021 cuando sorprendió a todos en la Moncloa con su discurso crítico ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto sobre los 'Pueblos con futuro' en el que se abordaba el reto demográfico, presente en el Plan España 2050. La castellano-manchega no dudó en cuestionar la versión oficial y cantó las cuarenta a los allí presentes: "Está muy bien ayudar a empresas ecológicas y ponerle wifis al campo. Pero no habrá agenda 2030 ni plan 2050 si en 2021 no hay techo para las placas solares porque no tenemos casas, ni niños que se conecten al wifi porque no tenemos hijos".

"Con 28 años he vivido tres ERES y mi contrato temporal finaliza dos días después de la fecha programada para mi primer parto. No tengo coche ni hipoteca, porque no puedo. Así que si realmente quieren plantarle cara al reto demográfico apuesten por las familias. Cualquier plan demográfico ha de pasar, en primer lugar, por fomentar el acceso al trabajo y a la vivienda. Que los jóvenes de pueblo no nos veamos obligados a hacinarnos en grandes ciudades", añadió en un momento en el que estaba embarazada de ocho meses.

Unos postulados que no gustaron en ciertos sectores de la izquierda más cercana a Podemos, que posteriormente han criticado los artículos de Ana Iris Simón como columnista. "Se están defendiendo en las páginas de El País en 2021 las tesis de la Sección Femenina con brilli brilli (vamos a resignificar este concepto)", escribió el periodista y subdirector de La Marea Antonio Maestre en Twitter, a lo que la autora castellano-manchega respondió: "He escrito una columna contando la historia de amor de mis amigos, que llevan quince años juntos, y a Antonio le parece fascismo".

Este año, el Gobierno regional, a través de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, ha confiado en Ana Iris la redacción del manifiesto que tradicionalmente se publica en Castilla-La Mancha para celebrar el Día del Libro.

La consejera del ramo, Rosa Ana Rodríguez, ha explicado que "habla sobre cómo la autora descubrió que los lectores y los escritores, en los libros, pueden ser quienes quieran. También cuenta que hay libros que hablan de nosotros mismos y de nuestras propias historias".

