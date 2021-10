Ana Iris Simón nació en Campo de Criptana y se crió en Ontígola. La conoció toda España el día del pasado mes de mayo que leyó un discurso en La Moncloa delante de Pedro Sánchez y le sacó los colores con unas opiniones que dieron la vuelta por todo el país.

Pero Ana Iris ya era conocida por “Feria” (Círculo de Tiza, 2020), su primer libro y su gran éxito editorial. En él hace una defensa de la vida sencilla y en los pueblos pequeños, en concreto, de La Mancha, donde pasó su infancia. El éxito del libro, su posicionamiento ante el presidente socialista del gobierno, sus comentarios en las redes y sus artículos en los periódicos han hecho de la joven escritora todo un fenómeno mediático al que rechazan y critican duramente desde posiciones políticas de Podemos o del entorno de este partido.

El último encontronazo lo ha tenido Simón con Antonio Maestre, subdirector de La Marea, tertuliano de radio y televisión y columnista, quien ha criticado el último artículo de la escritora en El País, en el que contaba la historia de amor de unos amigos suyos que llevan quince años juntos.

"He escrito una columna contando la historia de amor de mis amigos, que llevan quince años juntos, y a Antonio le parece: fascismo", ha comentado Ana Iris en Twitter después de leer este mensaje de Maestre: "No voy a dejar de asombrarme al ver como El País con @PepaBueno al frente defiende un mensaje de abnegación en las relaciones de pareja. Tiene que ser un problema mío, lo confieso. Hay algo que no soy capaz de comprender".

Algunos seguidores se han extrañado de que Simón deduzca de estas palabras que Maestre considera fascista su artículo. Pero ella lo ha explicado, porque no ha sido por esa frase sino por esta otra del columnista próximo a Podemos: "Se están defendiendo en las páginas de El País en 2021 las tesis de la Sección Femenina con brilli brilli (vamos a resignificar este concepto)". Un zasca en toda regla a Maestre y a los que le defienden, que solo ven fascistas entre los que no opinan como ellos.

