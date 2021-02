Neymar y su último lío de faldas: intenta ligar con la novia del 'heredero' de Totti en la Roma

Neymar se caracteriza por ser un auténtico virtuoso del balón en el terreno de juego. Sin embargo, fuera del césped también intenta llevar a cabo sus propias jugadas. Algunas le salen bien y, en otras ocasiones, no tanto. Esto último es lo que le ha sucedido en su último intento de conquista amorosa.

El futbolista brasileño es un amante de las redes sociales y las nuevas tecnologías, lo que le ha llevado a labrarse una fuerte relación con muchos influencers y youtubers en los últimos tiempos. Sin ir más lejos, aquí en España es de sobra conocida su relación con el conocido caster Ibai Llanos, quien además guarda mucha amistad con otros futbolistas relevantes como Thibaut Courtois, el 'Kun' Agüero o Borja Iglesias.

Sin embargo, en su última aparición por las redes sociales, Neymar no pretendía construir una nueva amistad cibernética, sino que tenía unas intenciones mucho más sentimentales. Su objetivo era encandilar a una de las influencers que más de moda están en Italia, Chiara Nasti.

Tal y como revela el rastro dejado por el brasileño, no hay foto de la joven modelo que no haya sido vista por la estrella del PSG. Es habitual encontrar sus 'likes' en sus publicaciones y en muchas ocasiones incluso comenta las fotos de la joven con emoticonos de corazones, sin duda una declaración de intenciones total, de forma pública y muy notoria.

A este hecho se une la curiosa situación personal que atraviesa Neymar actualmente. El pasado año 2020, se hacía público que el jugador se encontraba inmerso en una relación abierta con la cantante Gabily. Sin que hayan trascendido noticias fiables de una posible ruptura, Neymar goza casi cuando le viene en gana de una especie de soltería que le permite dejarse caer por las redes sociales con el fin de seguir conociendo gente.

'Calabazas' a 'Ney'

Sin embargo, en esta ocasión, el futbolista del equipo parisino puede darse por cazado, ya que sus intenciones para con la joven Chiara Nasti han sido desveladas y han trascendido hasta llegar al conocimiento de la influencer. Su agente, Alfonso Signorini, apunta que "no hay una foto que no tenga un 'like' o un corazón de Neymar".

A pesar de este aparente enamoramiento de Neymar, llama la atención que en los últimos días, el futbolista brasileño no haya interactuado con la conocida modelo. El motivo no parece ser que se encuentra concentrado de forma total y absoluta en su recuperación, ya que el brasileño se encuentra de baja por la lesión muscular.

El motivo parece ser la reciente muestra pública que ha hecho la joven, quien aprovechó el 14 de febrero, día de los enamorados, para anunciar de forma oficial su relación con Nicolo Zaniolo, joven promesa de la Roma y considerado como el gran 'heredero' de Franceso Totti en el equipo romanista.

Tras este anuncio de la relación entre la infuencer y el futbolista de la Roma, Neymar parece haber captado el mensaje, o quizás, simplemente ha decidido cambiar la vía de sus ataques y en lugar de hacerlo de manera pública y visible para todos, prefiere hacerlo de forma más privada y así conseguir su objetivo 'en secreto'. Neymar vuelve a ser protagonista de un trío amoroso como el que protagonizó junto al famoso cantante Maluma y a su expareja Natalia Barulych. El brasileño fue el causante de que Maluma y Natalia rompieran su relación, tal y como apuntan todos los rumores.

