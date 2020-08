Las lágrimas de emoción de Cristóbal Soria por el Sevilla: "Te como tus huevos, Lopetegui"

El Sevilla se clasificó para la final de la Europa League después de superar al Manchester United en unas semifinales de lo más emocionantes. Tanto fue así, que Cristóbal Soria se desató en el directo que hizo El Chiringuito de Jugones en su cuenta de Instagram durante el encuentro. El comentarista del programa de MEGA presentado por Josep Pedrerol se rindió a la figura de Julen Lopetegui por su trabajo en el club.

La euforia poseyó a Soria desde el momento en el que el colegiado pitó el final del encuentro y comenzó la celebración. "¡Siiiii! El Sevilla que yo he mamado desde muy chiquitito. Este no es el Sevilla que a mí me han enseñado... Pero otra final. Seis finales europeas y cinco títulos", espetó entre lágrimas el que fue durante 11 años delegado del equipo hispalense.

El comentarista de El Chiringuito puso al entrenador vasco del Sevilla como el gran responsable de la hazaña que supone la sexta final de la Europa League que va a disputar este equipo andaluz. "¡Te como todos tus huevos Lopetegui! ¡Te como todas tus cosas! Estoy loco por verte. Cuando te vea la que te voy a formar", sentenció emocionado Cristóbal Soria.

Lo volvió a hacer el Sevilla. El cuadro entrenado por Julen Lopetegui ganó al todopoderoso Manchester United para colarse, un año más, en la final de la Europa League. El conjunto hispalense tuvo que remontar, pues en los primeros minutos se llevaron el primer contratiempo con un penalti y un gol recibido. Sin embargo, supieron ver las oportunidades en el césped y sacaron provecho de los huecos defensivos.

La remontada

El cuadro de Lopetegui no comenzó de la mejor manera. Bien por nervios o por las ganas, el United empezó liderando el juego. A los pocos minutos de tantearse, llegaba la primera ocasión de peligro y se transformaba en un penalti. Un barullo en el área que rozaba el gol y que, aunque en un primer momento parecía que se había resuelto con fortuna, acababa en forma de pena máxima.

La velocidad por las bandas dio el primer tanto al cuadro español y que suponía el empate a uno. En el 25, Suso Fernández batía a David de Gea tras un jugadón por la banda del equipo de Lopetegui. Reguilón, en racha durante los últimos encuentros disputados, le regalaba un pase de la muerte al ex del Milán para colocar tablas en el marcador.

El guardameta del Sevilla fue clave en la segunda mitad. Sus paradas mantuvieron el empate en el marcador y aguardaron el gol que pondría el pase a la gran final de la Europa League. Bono, que había estado muy cuestionado, se erigía como gran héroe de las semifinales.

Sus paradas evitaron que el United se pusiera por delante y levantó el muro a la mitad de la segunda parte. Fue la contención antes de que, al borde de los diez minutos finales, llegara el tanto de De Jong. Corría el 78 y Jesús Navas amenazaba por la banda. De nuevo, los costados hacían daño al Manchester y daban alas al Sevilla.

