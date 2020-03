El enfado de Paco González con los madrileños que no respetan la cuarentena del COVID-19

El Consejo de Ministros aprobó este sábado el decreto que declara el estado de alarma que, entre otras medidas, prevé restringir el movimiento de personas salvo para ir a trabajar, comprar alimentos o medicamentos, acudir a hospitales o cuidar a ancianos o personas dependientes.

Fuentes del gabinete han indicado que estas medidas para contener la pandemia de coronavirus tendrían, en principio, una duración de quince días, que podrán ampliarse otras dos semanas previa aprobación del Congreso.

Esa limitación a la libertad de circulación también tendrá otras excepciones, como el regreso al lugar de residencia habitual o por otras causas de fuerza mayor debidamente justificada.

Todo ello ha hecho que se cree un hashtag a través de las redes sociales con el mensaje de #quedateencasa para que nadie salga a la calle ya que, uno puede ser contagiado con mucha facilidad o directamente contagiar, sin saber incluso que tiene el coronavirus.

A pesar de ello, muchas personas han estado estos últimos días en las calles o en terrazas aprovechando el buen tiempo, llegando incluso a hacer lo mismo este sábado a pesar de la advertencia del Gobierno de España de que nadie podía salir a la calle a no ser que fuese por lo comentado anteriormente.

Ante esto, Paco González ha estallado y ha criticado a los madrileños que no han acatado estas órdenes en Tiempo de Juego de la Cadena COPE: "Me ha parecido bochornoso que la policía haya tenido que ir por Madrid Río con el megáfono diciendo a la gente que se fuese a sus casas. Pareciera que nos da igual que al extenderse pudiera llegar a alguna persona mayor. No seáis ceporros, por favor".