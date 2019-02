Edu Aguirre: "El Madrid gana Champions cuando Messi está en su casita"

Este miércoles se juega en el Santiago Bernabéu la vuelta de las semifinales de Copa del Rey entre el Real Madrid y el FC Barcelona. El resultado de la ida (1 - 1) dejó todo en el aire y el feudo blanco decidirá qué equipo participará en la final del Benito Villamarín. En El Chiringuito, Edu Aguirre se cansó de que sus compañeros barcelonistas recordaran las grandes actuaciones de Messi en Concha Espina y mencionó los éxitos blancos recientes.

"Hemos visto al MADRID ganando CHAMPIONS y a Cristiano y Modric BALONES DE ORO y MESSI, en su CASITA...". @EduAguirre7 SE QUEDA A GUSTO en #ChiringuitoMessi pic.twitter.com/kIFMfcXEus — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 25 de febrero de 2019

El periodista habló sobre las Champions conquistadas por los madridistas en los últimos años. Ese fue el principal argumento para defender que Messi no gana cuando quiere, sino cuando puede, como el resto de jugadores y personas, y que "no es Dios".

Se está subestimando al Bernabéu

"Para mí, Messi es de los mejores del mundo, pero decir que gana cuando quiere y cuando le viene en gana, y que asusta al Bernabéu, cuando se han visto cuatro de las últimas cinco, cuando se ha echado a los mejores equipos del mundo, a los mejores jugadores del mundo...".

Los culés son parte de la "secta de Messi"

"Creo que el barcelonismo en gran parte está abducido por Messi, es como una secta de Messi. Todo es bueno por y para Messi. Messi gana cuando le da la gana, porque vosotros no tenéis nada que hacer si Messi quiere. ¿Qué pasa? ¿Messi no quería ganar la temporada pasada? ¿Contra la Roma no quería ganar, no? ¿Contra la Juve no quería ganar? Yo no le veo ganar. Messi es muy bueno, sí, pero no es Dios".

Los recientes éxitos del Madrid

"El Bernabéu es muy grande, que el madridismo es muy grande. El madridismo ha visto cosas en los últimos años que el barcelonismo no ha visto nunca. El madridismo ha ganado finales de Champions y Messi en su casita. Hemos visto a Cristiano, a Modric, recoger Balones de Oro y Messi en su casita".

[Más información: ¿Provocación o motivación?: el Barcelona calienta El Clásico]