Balboa carga contra Bale: "Si estás enfadado, se lo demuestras al entrenador"

El partido entre el Real Madrid y el Levante dejó una acción que puede tener mucha repercusión en el vestuario madridista. En los últimos minutos del partido, el árbitro concedió un penalti al conjunto blanco que terminó cobrando Gareth Bale. El galés materializó la pena máxima pero el gesto por el que fue criticado llegó después.

"Si estás ENFADADO, lo DEMUESTRAS al ENTRENADOR y NO a los COMPAÑEROS que son los que están TRABAJANDO POR TI". PALO DESCOMUNAL de @javibalboa85 a BALE

El futbolista, que había salido en la segunda parte, se negó a celebrar el gol, llegando a quitarse de encima a Lucas Vázquez. Este gesto ha sido muy controversial. El jugador no está en su mejor situación en el club. El galés ha perdido sitio en la rotación y el extremo español ha sido su gran oposición en los esquemas de Solari.

Javi Balboa quiso mandar un mensaje a Bale, criticando su gesto y reprochándole su actitud con sus compañeros, exponiendo que ellos no son los causantes de su situación, y que solo él puede cambiar sus circunstancias.

Bale marca de penalti al Levante REUTERS

Balboa compara la situación de Bale y la de Isco

"En el equipo Bale ha jugado, no ha sido un Isco que no ha tenido minutos desde que ha llegado Solari. Bale ha jugado y no ha demostrado estar mejor que el resto. Cuando volvió de su pequeña lesión se hablaba de a quién se iba a quitar, y yo defendí que a Lucas no se le podía quitar por el trabajo que tiene y que Bale no tiene".

Críticas a la actitud de Bale

"Bale tiene que demostrar, sale y va andando, a la mínima que tiene un golpecito se quita... ¿qué quiere, que el resto corra para él? Que no eres Cristiano. Y si estás enfadado, se lo demuestras al entrenador, no a los compañeros que son los que están trabajando por ti".

