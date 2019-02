Edu Aguirre: "Cada vez me gusta más el gesto de Cristiano y estoy más orgulloso"

Edu Aguirre, tras el gesto de Cristiano: "Que cierren el Wanda Metropolitano"

El Atlético de Madrid venció a la Juventus en la ida de los ocatvos de final de la Champions League. Los goles de Giménez y Godín le sirvieron a los colchoneros para dar el primer golpe en una eliminatoria en la que no muchos les daban posibilidades, pero con el resultado de la ida tienen opciones de estar en cuartos.

◘️"Cada vez ME GUSTA MÁS el GESTO de Cristiano y estoy MÁS ORGULLOSO. Hubo INSULTOS HORRIBLES hacia la PERSONA". @EduAguirre7, TAJANTE en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/uq5RjAHBEW — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 22 de febrero de 2019

El tertuliano Edu Aguirre fue claro con todo lo acontecido en el Wanda Metropolitano y afirmó que "no todo vale" y respondió a Cristóbal Soria cuando decía que los insultos van en el sueldo, diciendo que no, porque todo lo que le habían cantado a Cristiano Ronaldo eran "horribles".

Además le comparó con Messi y afirmó que "es un escándalo" porque el luso es "el jugador al que más insultan de la historia del fútbol" y espera que la UEFA "cierre el Wanda" porque las campañas de Fair Play y demás no sirven si ahora no actúan.

