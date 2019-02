Calabrés: "El partido ante el Barça llega en el mejor momento para el Madrid"

El Real Madrid vive el mejor momento de la temporada, y afronta un duro mes de febrero en el que tendrá que enfrentarse al Barcelona hasta en tres ocasiones, dos de ellas en la Copa del Rey. Jorge Calabrés ha acudido a Realmadrid TV para analizar toda la actualidad del conjunto blanco.

Benzema celebra un gol con el Madrid Reuters

El gran nivel de Benzema

"Es el mejor delantero centro del mundo por el momento de forma que está mostrando, por los goles... Pero no solo los goles, por cómo descarga a banda, por cómo se asocia, por la conexión con Vinicius... Esta siendo de los más destacados y siempre está de notable y muchos partidos de sobresaliente. Benzema es un delantero que ha jugado con todos los entrenadores que ha tenido. Karim Benzema es un jugador único. Estamos hablando de un nueve moderno. Es el delantero del siglo XXI, no solo remata, tiene pase, movimientos... Esa calidad no la tiene ninguno".

La eliminatoria frente al Barcelona

"Es una gran eliminatoria que no se debía haber dado por una alineación indebida. El Real Madrid va a afrontar en el Camp Nou la ida muy enchufado. Llega en un momento propicio para el Madrid. Están a 180 minutos de una final de Copa, y recordando las dos finales, ganó el Real Madrid. Bale va a ser un jugador importante. Ha vuelto de la lesión y ha necesitado poco para marcar. Llega en un momento propicio. Estamos en febrero y el Madrid está en una semifinal de Copa, en octavos de Champions y está ahí en La Liga".

La preocupación por el VAR

"Es para estar preocupado por los precedentes de Mateu Lahoz y De Burgos Bengoetxea, y por cómo se han equivocado los árbitros VAR este curso. Mientras que con el Barcelona se han equivocado favorablemente, con el Real Madrid negativamente. Viendo la jugada del penalti a Vinicius, no sabes cómo teniendo la tecnología puedes decir que no hay penalti. Pero hay más acciones. El gol de Luis Suárez al Leganés con falta a Cuéllar. El árbitro VAR es casi más importante que el del campo. De Burgos Bengoetxea ha tenido casi más errores que Mateu Lahoz, lo cual es preocupante".

El calendario del Madrid de Laso

"Este formato de Euroliga... Se te mezclan partidos con la Liga ACB. Tiene mucho mérito ganar al Darussafaka y en momentos clave mostró la superioridad de su plantilla. El febrero del Real Madrid de Baloncesto también es importante. Viene la Copa del Rey".

