Álvaro Benito: "¿El Clásico? El Madrid cuando sale al campo es favorito"

Este jueves se ha celebrado el sorteo de semifinales de Copa del Rey, en las que tendrá lugar el Clásico. El Real Madrid y Barcelona se enfrentarán con el objetivo de hacerse con un hueco en la gran final que se disputará en el Benito Villamarín, por lo que Álvaro Benito ha querido hablar sobre el encuentro.

Sergio Ramos y Rakitic durante el último Clásico

El tertuliano ve favorito al conjunto blanco: "Para mí cuando el Real Madrid sale al campo siempre es el favorito, es lo que me han enseñado. No tiene que ser inferior a nadie jamás y no se puede empequeñecer ante nadie en ningún momento. Al menos así me educaron a mí en la casa blanca".

Asimismo, el exfutbolista blanco ha considerado que el Real Madrid y el Barcelona son "los dos grandes equipos de la década, a pesar de lo que diga Guardiola". "No puedo menospreciar al Barcelona, pero si por el otro lado sí que lo hacen, tienen un problema. Ambos equipos son los líderes absolutos del futbol mundial", agregó.

"El Real Madrid va a hacer una buena eliminatoria"

Sobre si el Clásico en Copa del Rey llega "pronto o tarde", ha apuntado que "a lo mejor pronto porque el club blanco está recuperando jugadores recientemente, como Marco Asensio, Gareth Bale…". Sin embargo, señaló que "hay signos positivos de recuperación en el juego y en el estado físico" y que el equipo de Solari "tiene que ser optimista". Por último, confirmó que el Real Madrid va a hacer "una buena eliminatoria" y que "necesita algo de reivindicación futbolística esta temporada".

[Más información en: El Clásico en semifinales de la Copa: el Barcelona, rival del Real Madrid]