El susurro de Juanma Rodríguez a Soria: "España sabe de qué vas, eres el Barça"

El FC Barcelona consiguió el pase a las semifinales de la Copa del Rey después de remontar el resultado de 2-0 de la ida. Los blaugranas se impusieron por 6-1 al Sevilla, dejando al equipo andaluz neutralizado durante todo el partido y con una actuación notable de Messi, quien no estuvo en la ida.

◘¡LO VERÁS EN TODOS LOS ZAPPINGS!◘ @juanma_rguez LLEGÓ, VIO y SUSURRÓ a @cristobalsoria: "España sabe de qué vas... ¡QUE ERES DEL BARÇA...!". ¡MOMENTAZO! ◘◘ pic.twitter.com/ZXZRPddpMq — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 31 de enero de 2019

Tras el partido, los tertulianos de El Chiringuito no perdieron la oportunidad de sacar los colores a Cristobal Soria por su poca defensa al Sevilla durante el debate por el penalti pitado a Leo Messi que supuso el 1-0. El tertuliano no se mostró igual de duro que otros días y esto despertó burlas de sus compañeros.

La llegada de Juanma Rodríguez terminó por estallar a Soria. El tertuliano se sentó junto al sevillano, preguntándole por 'su biblia' y susurrándole al oído como todo el mundo sabe que está fingiendo.

Penalti mal señalado sobre Leo Messi Reuters

La biblia no explica la goleada al Sevilla

"¿Qué dice 'La biblia' de lo de esta noche? -Dice que haber cuando te buscas parienta.- El versiculo 14 ese de la progresión aritmética... Eras tú el que se reía de Diego López. ¿La biblia no? Que te estoy viendo y me estas dando una lástima que me apetece hasta defenderte de Paco García Caridad. ¿La parienta no? Eso es lo que se te ocurre decir a la 1:08? Lo de Twitter me vas a decir... ".

El susurro de Juanma Rodríguez

"Te tiene calada España, te tiene calado... saben de que vas... sabes que finges... Que eres del Barça. Ánimo hombre".

Soria ataca a Juanma

"Cuando se entra al plató tarde es para darle la vuelta al programa no para ir a hablar con el público".

El fin del personaje de Cristobal Soria

"Que papelón, solo ha resucitado para defender lo indefendible. Le ha calado España entera. Hoy es la muerte televisiva del producto Cristóbal Soria, no se puede venir a defender una cosa y la contraria".

[Más información en: El Barça pasa a semifinales con un 'set' al Sevilla y la ayuda del árbitro]