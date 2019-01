El vacile épico de Caridad a Soria: "¿Vas a ir a la rúa a abrazar a Messi?"

El FC Barcelona dio la vuelta a la eliminatoria de Copa contra el Sevilla y selló su pase a las semifinales. Después de la derrota en la ida por 2-0, el conjunto blaugrana goleó al equipo de Machín por 6-1. Esta remontada comenzó con un gol de penalti muy dudoso después de la caída de Messi en el área.

◘◘¡LA QUE LE ESTÁ CAYENDO a @cristobalsoria!◘◘ @pacogcaridad: "¿Vas a ir OTRA VEZ a la RÚA a que TE ABRACE MESSI?". ◘¡ALTA TENSIÓN en #ChiringuitoCopa!◘ pic.twitter.com/ojwqb6lYPG — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 31 de enero de 2019

Este penalti no fue olvidado en El Chiringuito donde hablaron un nuevo error del VAR que favorece al FC Barcelona. Tampoco pasaron por alto la pasividad de Cristóbal Soria tras el penalti pitado a su equipo, exigiendo una protesta equiparable a la que hubiese hecho si en lugar del Barça hubiera sido otro rival. Uno de los más críticos del tertuliano andaluz fue Paco García Caridad.

Soria defiende más a Messi que al Sevilla

"He echado de menos que registraras de forma más dura un penalti que no es, porque lo primero que has dicho ha sido: 'chiquitito, ¿a tu tío le vas a hacer tu esto?', esa es la defensa que has hecho al Sevilla. ¿Por qué? Porque a lo mejor vas a la rúa otra vez para abrazarle".

Messi durante el partido contra el Sevilla

Caridad deja claro cuales son sus colores

"No me puedes tildar de madridista en estos casos. Yo he sido socio de dos equipos, del Atlético de Madrid y de Las Palmas, y ahora mi corazón es absolutamente amarillo y no voy a tolerar que lo pongas en duda."

A Soria le ha faltado dureza

"El Barcelona hoy ha dado un ejemplo de fútbol y Messi es el mejor jugador del mundo, mejor que Cristiano, pero lo que quería era dureza por tu parte. Claro como Machín y Carriço te dan la razón... ¿Es que tú no has visto como ha sido ese penalti?"

