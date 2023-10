Luka Modric sonríe tras El Clásico: alcanza los 500 partidos con la camiseta del Real Madrid

Luka Modric sigue demostrando que todavía tiene mucho que decir sobre el terreno de juego. El centrocampista del Real Madrid volvió a ser noticia tras saltar al campo del Estadio de Montjuïc, ya que eso supuso un espectacular hito para él. En el minuto 63 de la segunda parte, el croata sustituía a Toni Kroos y alcanzaba los 500 partidos con la elástica merengue.

Tras el encuentro, Luka Modric dio muestras de la ilusión que le hizo alcanzar dicha cifra con el Real Madrid, algo de lo que muy pocos futbolistas en la historia del club pueden presumir. Entre ellos destacan verdaderas leyendas como Raúl González Blanco, Iker Casillas, Cristiano Ronaldo o Alfredo Di Stéfano, siendo un total de 14 jugadores los que han superado esa barrera.

"Estoy muy orgulloso de representar este club tantas veces, 500 es un número muy especial y contra un rival grande en el clásico. Poder llegar a esta cifra y ganar el partido, no puedo pedir más. Muy contento y orgulloso de alcanzarlo en el club más grande de la historia. Estoy muy contento", exclamó el centrocampista del Real Madrid tras la victoria del conjunto culé.

Además, hubo otro detalle muy especial de los 500 partidos de Luka Modric en el Real Madrid. Dani Carvajal le cedió el brazalete de capitán. Algo que valoró positivamente el futbolista croata en su intervención ante los medios después de la victoria del conjunto blanco frente al FC Barcelona.

"Llegar a esta cifra no es fácil y te llena. No lo han conseguido muchos jugadores, estoy por eso muy orgulloso y luciendo el brazalete además, ganando el clásico. No puedo pedir más. Un día redondo", indicó Luka Modric, que pudo lograrlo dejando a su equipo líder del campeonato junto al Girona.

Es el cuarto extranjero con más partidos del Real Madrid, tras el francés Karim Benzema (648) y los brasileños Marcelo (546) y Roberto Carlos (527), y es uno de los quince futbolistas con más encuentros en la historia del club.

Lo ha ganado todo con la camiseta blanca, tres ligas, cinco Champions League, dos Copas del Rey, cuatro Supercopas de España y otras tantas de Europa, y cinco Mundiales de Clubes, y ha marcado 37 tantos. En el aspecto individual, entre otros numerosos galardones, recibió el Premio The Best de la FIFA y el Balón de Oro en 2018.

Crucial en la victoria

La entrada de Luka Modric fue crucial para que el Real Madrid se alzase con la victoria en el Estadio de Montjuïc. El centrocampista salió cuando su equipo se encontraba por detrás en el marcador y su entrada, junto a la de jugadores como Camavinga o Joselu, cambió el rumbo del partido.

Su aportación más decisiva llegó en el minuto 92 del partido. Un centro lateral de Carvajal lo intentó controlarlo Luka Modric. El croata, casi sin querer, no pudo hacerse con el esférico, pero lo desvió lo suficiente para que le llegase el balón a Jude Bellingham. El inglés no falló ante Ter Stegen y la asistencia del veterano jugador se convirtió en la más importante del duelo.

De hecho, fue elogiado por Carlo Ancelotti en la sala de prensa. "Luka ha cambiado la dinámica porque hemos empezado a tener más control del balón", espetó el técnico italiano.

