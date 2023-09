Todo ha cambiado para Carvajal: sin gluten y sin lesiones, un líder tanto en el Madrid como en España

El inicio de temporada de Dani Carvajal es ilusionante. El carrilero de Leganés acumula buenas actuaciones con el Real Madrid y España en el primer mes de competición tras el verano. Su buen momento quedó refrendado este martes en la goleada a Chipre (6-0), regalando dos asistencias a Joselu y Ferran Torres.

Indiscutible de blanco y de rojo, Carvajal vive una de sus etapas más felices con las botas puestas. Así lo reflejó en una entrevista más que oportuna con Jorge Valdano en la que retrató los cambios que ha hecho en su vida para cuidar su cuerpo y olvidarse de las lesiones. Eso ha resultado en una continuidad que deja ver su mejor versión.

Sus dos pases de gol con la Selección se suman al que dio a Rodrygo en el debut liguero contra el Athletic. Tres asistencias y seis partidos en un mes, pero más positivo aún es verle jugarlo prácticamente todo y no sentir esos problemas físicos que le perseguían hace no tanto.

[Carvajal: "He tenido un trato excepcional con Rubiales, no soy quién para limpiar o no la RFEF"]

Carvajal, que la pasada temporada jugó 45 partidos con el Real Madrid, 3.220 minutos en total, ya acabó el curso en un gran estado de forma. Choca drásticamente con lo que tuvo que pasar en la temporada 2020/2021, en la que solo disputó 1.119 minutos repartidos en 15 partidos con el equipo blanco. Los problemas por los que pasó fueron un punto de inflexión.

En su entrevista con Valdano, decía esto sobre las lesiones: "Creo que todo es cuerpo y mente, no se producen por una única razón. Cuando llegaban las semis o finales de Champions en un alto porcentaje me lesionaba. Me he ido lesionado en dos finales y en dos semifinales, y el factor psicológico puede ser importante, claro. En 2021 apenas jugué 12 partidos, recaída tras recaída... un túnel del que no veía salida".

Carvajal y Joselu celebran con la Selección Reuters

Entonces una decisión cambió su carrera: "Eliminé el gluten de mi dieta completamente, no soy intolerante, pero me produce inflamación, desde entonces ha cambiado todo. Creo que desde entonces tuve un problema de 10 días en el sóleo tras el Mundial. [Las lesiones] son lo peor para un deportista, sin duda, y desde aquí recomiendo a la gente que pase por estos momentos que intenten buscar salidas porque hay muchos medios".

Carvajal, que en cuatro meses cumplirá 32 años, vuelve a ser un jugador tan sólido como en sus mejores años en el Real Madrid, coincidiendo con las cuatro Champions League en cinco años ganadas. Además, gana en responsabilidad tras llevar el brazalete de capitán del equipo blanco en las tres primeras jornadas.

Con contrato hasta 2025

Con contrato en el Real Madrid hasta 2025, Carvajal no piensa en otro escenario que no sea cumplirlo. Entonces casi 34 años y podrá empezar a valorar en su retirada. Su sueño es colgar las botas en el club blanco, el mismo al que llegó como alevín y en el que ha pasado toda su trayectoria salvo la temporada (2012/2013) que se fue cedido al Bayer Leverkusen. Tercer capitán tras Nacho y Modric, el lateral diestro es una insignia dentro de la institución.

"Tengo muchos años de contrato y ojalá pueda retirarme aquí. Estar en el Madrid es lo más grande para un futbolista, y creo que el momento de irte del club debe ser uno de los más difíciles. No es solo lo que es España, Madrid... es la dimensión que tiene esto, ir a un estadio y llenarlo, en un hotel que te reciban cientos de personas...", decía con Valdano. Hay Carvajal para rato.

