Carvajal: "He tenido un trato excepcional con Rubiales, no soy quién para limpiar o no la RFEF"

Dani Carvajal atendió a los medios de comunicación antes del viaje de la selección española de fútbol a Tiflis. Allí disputarán el partido de clasificación para la EURO 2024, siendo el primero de los encuentros que disputen en este parón internacional del mes de septiembre.

Durante la rueda de prensa, Carvajal quiso explicar todo lo que pensaba del 'caso Rubiales' y las críticas recibidas tras el comunicado publicado por los capitanes de la Selección. Además, también dio su punto de vista tras las declaraciones dadas este martes acerca de la situación que ha afectado al fútbol español.

El defensor de la Selección y del Real Madrid aludió a la presunción de inocencia para las dos partes, no llegando a tachar a Rubiales de culpable y a Jenni Hermoso como víctima tras lo sucedido en la celebración del final del Mundial femenino.

[Carvajal: "Hay estamentos legales considerando si realmente Jenni Hermoso es víctima de algo"]

Tema Rubiales

"Creo que quedó bastante claro si viste la entrevista. Lo que defiendo es la presunción de inocencia que hay en este país. No se puede culpar ni victimizar a nadie si no hay sentencia firme".

Hermoso

"Al final nuestro comunicado, como ya se dijo, es muy complicado poner de acuerdo a 24 personas dentro del vestuario. Es complicado para ella, para nosotros y para cualquiera. Fue un comunicado acorde a las circunstancias".

Lo que se opina de él

"Está claro que a este nivel mediático, tanto para lo bueno como para lo malo, es altísima. No he dado mi opinión del tema y así lo voy a hacer. Prefiero no hacerlo".

De acuerdo con el comunicado

"El comunicado se elabora entre 24 personas y todos estábamos conforme con él"

Lo que piensa de Rubiales

"La opinión que tengo, como jugador y presidente, siempre ha sido de un trato profesional excelente. Como jugador, nos ha podido ayudar mucho en los campeonatos en tema viajes y familia. No soy quién para decir si hay que limpiar en la Federación, soy un jugador".

Dani Carvajal, en la concentración de la Selección EFE

Capitanes

"No estaba aquí sentado, no soy un capitán. El vestuario está focalizado en el partido contra Georgia para la Euro. Tenemos que demostrarlo en el terreno de juego".

Afectar a nivel mental

"Creo que para evitar esa desconcentración elaboramos ese comunicado. Solo queremos hablar de fútbol, porque hay dos partidos muy importantes. Estamos focalizados en hacerlo bien".

Mediático

"Nosotros somos ejemplo y estamos en el foco de mucha gente. No es un tema agradable para nosotros. Ojalá se hubiese hablado del Mundial femenino. Hay afrontar la realidad de lo que ha pasado. Somos buenos profesionales y hay que defender este escudo, ya que significa mucho para España. A nivel mediático, esperar que todo se calme".

Críticas al comunicado

"No he visto nada de la respuesta. Nosotros elaboramos un comunicado donde nos mostramos en contra de lo hecho por el presidente de la Federación en la final. El comunicado era acorde a la situación".

[La RFEF pide perdón al "mundo del fútbol y al conjunto de la sociedad" por los actos de Rubiales]

Seleccionadores

"Al final son preguntas que yo no te puedo responder. En el régimen interno se toman decisiones. Estamos a muerte con las ideas del míster y nos queremos clasificar para la EURO 2024. Esas decisiones no nos competen".

Líder en la Selección

"Creo que Morata es el capitán y es veterano. Tiene 30-31 años y ha pasado por muchos clubes y experiencias. Tiene una capacidad envidiable. Todos sabemos del liderazgo y lo que nos puede aportar como capitán".

Luis de la Fuente y el apoyo

"El míster hace una comparecencia de prensa cuando da la lista y responde a todos los medios. Nosotros estamos a muerte con él como jugadores. Fue partícipe del título en la Nations League y ahora tenemos el reto de clasificarnos a la EURO 2024".

Jugadoras campeonas

"Coincidimos con ella cuando le hicimos un saque de honor en nuestro último partido. Les puse un mensaje en redes sociales y las felicité. Estoy muy orgulloso de su éxito".

Jenni como víctima

"En ningún momento he dicho que Jenni Hermoso no sea la víctima. Hay que preservar la presunción de inocencia. Si ella está pasando un mal momento, hay que apoyarla y solidarizarnos con ella. No creo que el presidente esté pasando momentos agradables".

Diferencias con Luis Enrique

"Cada entrenador tiene sus matices, desde el sistema a las formas de presionar o trabajar. Cada técnico es diferente. Intentamos hacer lo que nos pide el míster, como transiciones más rápidas o terminar jugadas. Ser más directos en la parte ofensiva".

Falta un '9'

"Se está viendo que somos los más goleadores de la liga. Bellingham no ha venido a sustituir a Benzema. Somos un equipo muy completo en todas las líneas e intentaremos darle una alegría a la afición".

