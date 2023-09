Carvajal: "¿Las lesiones? Todo ha cambiado desde que eliminé el gluten"

Dani Carvajal pasó este lunes por Universo Valdano, el programa de Movistar Plus dirigido y presentado por Jorge Valdano. El lateral del Real Madrid se sometió a una entrevista en la que habló de todo, desde sus planes de futuro como futbolista hasta el cambio en su vida que le ha ayudado en su carrera deportiva.

También habló Carvajal de Jude Bellngham, la sensación del momento en el Real Madrid tras marcar cinco goles en sus cuatro primeros partidos oficiales con el equipo blanco: "No queremos endiosarle demasiado", bromeó sobre el inglés.

Carvajal valoró lo ocurrido durante este mercado de verano con la irrupción de los clubes saudíes en él y, además, dio su top-3 de futbolistas con los que ha compartido vestuario durante su carrera:

Futuro en el Real Madrid

"Tengo muchos años de contrato y ojalá pueda retirarme aquí. Estar en el Madrid es lo más grande para un futbolista, y creo que el momento de irte del club debe ser uno de los más difíciles. No es solo lo que es España, Madrid... es la dimensión que tiene esto, ir a un estadio y llenarlo, en un hotel que te reciban cientos de personas...".

Bellingham

"No queremos endiosarle demasiado porque el listón está muy alto. Desde el primer momento cuando empezó a entrenar, nos mirábamos en pretemporada los veteranos... y decíamos '¡uf, éste sabe lo que hace!' No ves que sea rapidísimo, que técnicamente sea una locura... es solo que es muy completo, tiene llegada, le das el balón y ya se entiende desde la tercera semana con todos solo mirando. Es muy inteligente".

"Desde que he dejado de tomar gluten, ha cambiado todo". @DaniCarvajal92, en #UniversoValdano. pic.twitter.com/9agLJku9w2 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 11, 2023

Dieta sin gluten

"Creo que todo es cuerpo y mente, no se producen por una única razón. Cuando llegaban las semis o finales de Champions en un alto porcentaje me lesionaba. Me he ido lesionado en dos finales y en dos semifinales, y el factor psicológico puede ser importante, claro. En 2021 apenas jugué 12 partidos, recaída tras recaída... un túnel del que no veía salida. Eliminé el gluten de mi dieta completamente, no soy intolerante, pero me produce inflamación, desde entonces ha cambiado todo. Creo que desde entonces tuve un problema de 10 días en el sóleo tras el Mundial. Son lo peor para un deportista, sin duda, y desde aquí recomiendo a la gente que pase por estos momentos que intenten buscar salidas porque hay muchos medios".

Jugadores que se van a Arabia

"Es complicado, porque el perfil que solía irse era uno más mayor en el tramo final de su carrera. Ahora se ve que pagan traspasos altos y que los jugadores son más jóvenes, quizás promesas... Es complicado porque la diferencia salarial es muy grande. Puedo entender a Gabri Veiga porque trabajas muchos años para poder tener una oferta de pretensiones económicas altas, y creo que mi persona o mi valor como deportista puede valer X. Yo a él le entiendo perfectamente, lo primero que hice fue comprar una casa a mis padres cuando firmé cinco años con el Leverkusen. Yo vengo de un barrio humilde, trabajador, y entiendo a Gabri, porque una lesión, un mal año... te lo trunca todo".

Top-3 de compañeros

"Cristiano, Sergio Ramos y Luka Modric. Son personas que te hablan y tienes que estar con los cinco sentidos a tope, te hablan y tienes que coger notas. Les ves llegando a las 6 de la mañana y ponerse a entrenar... es brutal. Luka encima ha sido capaz de llevar a un país tan pequeño a una final del Mundial. Aquí llegó casi con pies de plomo y cómo ha ido ganándose a todos, es increíble".

