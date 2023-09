El mes del Real Madrid: arrancará con la 'trampa' de LaLiga y tiene 7 partidos en 21 días

El Real Madrid regresará a la competición el fin de semana. Por delante tendrá tres semanas cargadas de partidos que desembocarán en el segundo parón internacional de la temporada (a partir del 10 de octubre). El foco se pone sobre el primer derbi madrileño del curso y el estreno en la Champions League.

Los de Carlo Ancelotti jugarán un partido cada tres días, 7 en 21 días totales. Además, tendrá el hándicap de afrontar dos encuentros sin que hayan pasado 72 horas desde el anterior. En el club hay malestar por ello, especialmente por la primera de estas dos situaciones, que se da el fin de semana.

El Madrid tenía fijado para este sábado 16, a las 16:15 horas, su partido de Liga contra la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu. El día 2 de septiembre, el siguiente al sorteo de Champions League, LaLiga informó que retrasaba el encuentro 28 horas y 45 minutos, hasta el domingo 17 a las 21:00 horas.

La decisión de LaLiga indignó tanto al Madrid como a la Real, que jugarán su primer partido de Champions League solo tres días después, el miércoles 20, sin llegar a cumplirse 72 horas entre un duelo y otro.

LaLiga se excusó explicando que ya había avisado de que los horarios de esa jornada eran temporales, a expensas de saber el calendario europeo, y que iba a poner a jugar el domingo a aquellos equipos que fueran locales en Champions el miércoles. Los clubes no entienden que no se pasara al domingo otros partidos como el Athletic-Cádiz o el Celta-Mallorca, que se jugarán el sábado y no implican a los equipos clasificados a Europa.

Carlo Ancelotti, dando instrucciones sobre el terreno de juego frente al Getafe. REUTERS

Tras la 'trampa' de LaLiga, el Madrid jugará contra el Union Berlín en casa en la primera jornada de la Champions League. Será, además, a las 18:45 horas, el único compromiso que el equipo blanco jugará a esa hora durante la fase de grupos. El Madrid quedó encuadrado en el Grupo C con, además del conjunto alemán, Nápoles y Sporting de Braga.

La siguiente jornada de La Liga llegará uno de los platos 'fuertes' del mes, el derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Se jugará en el Cívitas Metropolitano el domingo 24, a las 21:00 horas. El último precedente en el feudo rojiblanco corresponde a hace un año (18 de septiembre de 2022), dando lugar a las polémicas escenas en los aledaños contra Vinicius.

También habrá jornada de Liga entre semana, tocándole al Real Madrid recibir a Las Palmas. Por segunda vez seguida, el equipo no tendrá ni 72 horas seguidas de descanso, ya que jugará el miércoles 27, a las 18:30 horas, en el Santiago Bernabéu. Cuatro días después, el sábado 30, visitará al Girona en Montilivi.

Antes del segundo parón internacional, el Real Madrid abrirá el mes de octubre con dos partidos. Primero el martes 3, visitando al Nápoles en la Champions League (21:00 horas) y luego el fin de semana, con fecha y horario por confirmar, recibiendo a Osasuna en Liga.

Calendario del Real Madrid

- Real Madrid-Real Sociedad (domingo 17, 21:00 h; Movistar LaLiga).

- Real Madrid-Unión Berlín (miércoles 20, 18:45 h; Movistar Liga de Campeones).

- Atlético-Real Madrid (domingo 24, 21:00 h; Dazn).

- Real Madrid-UD Las Palmas (miércoles 27, 19:00 h; Movistar LaLiga).

- Girona-Real Madrid (sábado 30, 18:30 h; Dazn).

- Nápoles-Real Madrid (martes 3, 21:00 h; Movistar Liga de Campeones)

- Real Madrid-Osasuna (fecha y horario por confirmar)

