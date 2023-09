Endrick: "Odio salir, las fiestas y las discotecas. Solo quiero jugar al fútbol y estar con mi familia"

En Brasil sigue fogueándose Endrick, a sus 17 años, antes de dar el salto a Europa con el Real Madrid en 2024. El talento brasileño atraviesa ahora por un momento complicado dado que ha perdido su sitio como titular en Palmeiras. Fue entrevistado por la cadena TNT Sports y ha dejado interesantes declaraciones sobre sus expectativas de cara al futuro en el Viejo Continente.

Endrick retrata su próximo salto a Europa como un sueño cumplido: "Todo niño quiere jugar en Europa", dice. Quiere imitar a los grandes jugadores que vio a través de una pantalla durante su niñez: "Ves grandes jugadores yendo a la Champions League y luego al Mundial. También está la Europa League. Siempre que estaba frente al ordenador cuando era pequeño pensaba en esto", explica.

"Cuando comencé a jugar profesionalmente, mi sueño era jugar en Europa. Me guste o no, yo era profesional a los 16 años. Gracias a Dios pude hacerlo. Mi cabeza está aquí ahora y cuando llegue allí haré que todo suceda", añade. Por ahora, se centra en su presente en el Palmeiras, club que cerró su traspaso por el Real Madrid a cambio de 35 millones fijos más 25 en variables.

En la mencionada entrevista, Endrick también habla de su mentalidad con 17 años. Explica lo que le gusta hacer en su tiempo libre, lejos de las luces y los focos que rodean a lo futbolistas: "Odio salir, odio ir a fiestas, odio ir a discotecas... Me gusta más hacer cosas con mi familia".

Del mismo modo, por su edad, tampoco se ve atraído por la parte del fútbol que tiene que ver con los contratos y el dinero: "He hablado de ello desde el principio. No me gusta saber cuánto voy a ganar, cómo va a ser el contrato... Yo solo quiero jugar al fútbol".

Marcelo y Endrick, durante un partido de la liga brasileña Cordon Press

"Gracias a Dios, yo he llegado muy joven y he podido ver muchas cosas. He podido ver a jugadores que han cometido errores. Hay que aprender de otras personas para luego no cometer los mismos errores", concluye.

¿En el Madrid con Mbappé?

La entrevista también deja una anécdota, ya que sale a escena el nombre de Kylian Mbappé. ¿Le gustaría a Endrick que el francés fichara por el Madrid, aunque signifique mayor competencia? Esto dice el brasileño: "Soy fanático del Real Madrid, así que cuantos más buenos jugadores haya, mejor. Si va allí, será maravilloso, ¿verdad?".-

