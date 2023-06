Jude Bellingham ficha por el Real Madrid a cambio de 103 millones y firma un contrato hasta 2029

El Real Madrid ya tiene a su gran fichaje del verano y solo estamos en junio. Jude Bellingham (Stourbridge, Reino Unido; 2023) es nuevo jugador blanco por las próximas seis temporadas, hasta 2029. El centrocampista inglés, de solo 19 años, aterriza en el Santiago Bernabéu como una de las grandes joyas del futuro de fútbol.

Se ha tenido que rascar el bolsillo para fichar desde el Borussia Dortmund a Bellingham. El coste de la operación es de 103 millones de euros más variables que no pueden superar el 30% del importe fijo. Se convierte en el fichaje más caro de la historia del Madrid sin contar variables pagadas a posteriori de los anuncios.

En Valdebebas tenían claro que si había alguien por el que había que dar un golpe sobre la mesa era él. Bellingham es el elegido para completar el proyecto del centro del campo que viene tras la histórica CMK (Casemiro, Modric y Kroos) junto a Fede Valverde, Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni. Además, Ceballos renovará.

[Harry Kane, el sucesor de Karim Benzema en el Real Madrid: las claves de una operación "complicada"]

Bellingham eligió hace semanas el Real Madrid por delante de otros clubes que ofrecían más dinero, como Manchester City y Liverpool. El inglés se decantó por el equipo blanco a pesar de la tentación de volver como una estrella a la liga de su país, la Premier League. El encanto del club de las 14 Copas de Europa pesó sobre lo demás.

El Madrid ve concluido un largo proceso que pasó por varias etapas hasta el anuncio de su fichaje que llega ahora. Un fichaje que lleva la firma de Juni Calafat, principal responsable de la observación y captación del jugador, llevando el timón de las charlas con su familia para convencer a todos que el club blanco era la mejor opción. José Ángel Sánchez, director general del Madrid, comandó las negociaciones con el Dortmund, un club amigo (buena relación con su CEO, Watzke), pero que no iba a vender barato.

Jude Bellingham, celebrando un gol con el Borussia Dortmund en la temporada 2022/2023 Ralf Ibing / Firo Sportphoto / D / AFP7 / Europa Press

El Madrid ficha a un centrocampista diferente, con un potencial ofensivo a la altura de muy pocos. Esta temporada, sin ir más lejos, ha metido 14 goles (4 en 7 partidos de Champions) y repartido 7 asistencias. Su Mundial con Inglaterra, compartiendo liderazgo a pesar de su corta edad con Harry Kane, confirmó que en él había una estrella en ciernes, un talento generacional.

Su rendimiento no pasó inadvertido para el resto de grandes de Europa, que se encontraron, sin embargo, con que el Madrid ya llevaba trabajo de campo realizado que ahora queda materializado. Es el modus operandi blanco que ha permitido en los últimos años reclutar a promesas, siendo los últimos Camavinga, Tchouaméni y el jovencísimo Endrick.

De Birmingham al mundo

Nacido en 2003 en la localidad inglesa de Stourbridge, Bellingham se unió con solo ocho años a las categorías inferiores del Birmingham. Allí se convirtió en una estrella precoz, haciendo la pretemporada con el primer equipo con 16 años recién cumplidos y siendo el más joven debutar en la historia del club.

Tras solo una temporada en el primer equipo, fue vendido al Dortmund por 25 millones de euros. El Birmingham, que no pisa la Premier League desde 2011, no pudo decir que no a la venta más cara de toda su historia y, como agradecimiento, retiró el dorsal 22 de su joven futbolista para la eternidad.

Jude Bellingham adelanta a Inglaterra frente a Irán en el Mundial de Qatar 2022 Reuters

El '22' es el número que le ha acompañado a Bellingham también en Alemania y también en la selección de Inglaterra -con la que debutó en 2020-, aunque en el Real Madrid es un dorsal que ha llevado esta temporada Antonio Rüdiger.

Uno de los ídolos de Bellingham es Zinedine Zidane, con el que guarda algunas similitudes en su forma de jugar y al que conoce personales. El francés ya le invitó a él y a su familia, incluido su hermano menor Jobe, también futbolista, al palco del estadio de Saint Denis en la final de Champions League que ganó el Real Madrid en 2022. Jude, a partir de ahora, tendrá la ocasión de emular a Zizou y escribir su propia historia de blanco.

Sigue los temas que te interesan