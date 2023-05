Florentino Pérez: "Hay que cambiar la estructura arbitral del fútbol de nuestro país"

En mitad de la fiesta del Real Madrid de baloncesto por la consecución de la última Euroliga, Florentino Pérez no quiso dejar pasar la oportunidad de defender públicamente a Vinicius tras los ataques racistas sufridos en Mestalla el pasado domingo. El presidente blanco, que se reunió en privado con el jugador un día antes, mandó un contundente mensaje sobre lo ocurrido.

La reacción llega también 24 horas después de que el club anunciara que había denunciado los hechos de Valencia ante la Fiscalía General de Estado por un "delito de odio". Tres jóvenes ha sido detenidos este martes tras ser identificados como autores de algunos de los insultos y gestos que recibió Vinicius.

"Gracias a nuestro jugador Vinicius. Lo ocurrido es grave y no es la primera vez. La sociedad no se merece lo que está pasando. Quiero dejar muy claro que el Real Madrid no va a tolerar insultos racistas contra nuestros jugadores. Hay que cambiar la estructura arbitral del fútbol en este país para no se pueda hacer responsable a la victima del delito, como está ocurriendo ahora", señaló Florentino en la sede de la Comunidad.

Florentino Pérez, sobre los actos racistas contra Vinicius en Valencia: "Hay que cambiar la estructura arbitral del fútbol de nuestro país"

Florentino Pérez se reunió a última hora de la mañana del lunes en la ciudad deportiva de Valdebebas con Vinícius, a quien mostró todo su apoyo tras los últimos incidentes racistas que sufrió en Mestalla y le explicó los pasos que ha dado el club en su denuncia.

El presidente del Real Madrid encontró a Vinícius en su momento más bajo anímico desde su llegada al club y le trasladó todo el cariño para que se sienta acompañado en la lucha contra el racismo.

[El Real Madrid estudia abandonar el campo si hay nuevos ataques a Vinicius con la "pasividad arbitral"]

Durante unos minutos, en una sala de la ciudad deportiva, Florentino Pérez se interesó por el estado anímico de su jugador y le explicó las decisiones adoptadas por el club que se ha presentado a la Fiscalía General del Estado como acusación particular tras presentar una denuncia contra delitos de odio y discriminación.

Según apuntó el club en sus medios, Florentino Pérez mostró "su apoyo y su cariño" a Vinícius y le prometió llegar "hasta las últimas consecuencias ante una situación tan repugnante de odio". El Real Madrid se vuelca con su futbolista.

Sigue los temas que te interesan