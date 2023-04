Míchel: "¿El Real Madrid, en la Champions? Me gustaría que el Manchester City llegase a la final"

Comienza la jornada 31 de La Liga con la visita del Real Madrid a Montilivi. Antes de que el balón eche a rodar en Montilivi, Míchel ha comparecido ante los medios de comunicación. En rueda de prensa, el entrenador del Girona ha destacado que el Barcelona todavía no tiene el campeonato ganado, ha piropeado al equipo de Ancelotti, pero también se ha alineado con el Manchester City en el duelo entre los blancos y los de Guardiola en las semifinales de la Champions League.

Momento del Real Madrid

"La presión son los puntos y llegar a la situación en la que todos queremos estar, que es seguir el próximo año en Primera. El Madrid tiene la mentalidad ahora que se juega todos los títulos y está en una gran versión. El partido de mañana es muy complicado, ellos están en un momento que es muy difícil jugar y ganarles. Pero tenemos la oportunidad, con nuestra afición, de hacer un gran partido".

Menos descanso

"Hemos hecho un poco menos que todos los días pre partido porque hay jugadores que aún están en fase de recuperación. Por eso no hemos hecho un entrenamiento normal. Aunque el equipo lleva entrenando muy bien durante toda la temporada y no es importante que hoy algún jugador esté cansado".

Míchel,en un partido del Girona FC de la temporada 2022/2023 Reuters

El Real Madrid en La Liga

"El Real Madrid siempre juega para ganar y la verdad es que los últimos partidos que he visto están a un nivel muy alto. Su mejor versión es muy buena y tiene jugadores que ahora mismo están bien como Asensio, Rodrigo, Vinicius... es un equipazo en su mejor versión y todos sabemos que en Liga están a 11 puntos, pero quedan ocho jornadas y puede pasar cualquier cosa. Nadie pensará que La Liga está cerrada".

'Taty' Castellanos

"Él y Stuani son dos jugadores muy importantes para nosotros. Es verdad que Castellanos ha jugado más, pero es que los minutos de Stuani son de calidad. Es lo más importante. Los partidos duran más de 90 minutos y para mí es tan importante el jugador que tiene 60' como el de 30'. Ser titular o no, no es importante porque pienso en el transcurso del partido y qué pasará si el equipo gana, pierde, si necesito más presión, puntos de remate... por eso mi idea es jugar con un delantero solo porque tengo dos específicos y no más. Para mí es difícil jugar con los dos de inicio".

Su plan para el duelo

"Nuestra mentalidad es intentar jugar en campo contrario y tener la posesión de la pelota, pero ya he dicho que ante estos equipos hemos de pensar que a veces hemos de sufrir. El Madrid es un equipo muy bueno con la pelota y en transición y debemos estar muy concentrados en la pérdida del balón y en la presión porque son capaces de solucionar el uno contra uno, salir de la presión y correr con jugadores que hacen muy bien la transición. Por eso pienso que en la presión hemos de ser un equipazo y con la pelota hay que hacer un partidazo porque tienen jugadores espectaculares en el robo. Atrás ganan los duelos. Como siempre, el Real Madrid es un equipazo, difícil de ganar. Pero pienso que con nuestra afición y mostrando mejor versión podemos hacer un buen partido. Espero que mañana el equipo demuestre que lo puede hacer bien".

[Ancelotti: "La diferencia real con el Barcelona no es de once puntos"]

Real Madrid vs. Manchester City, en la Champions

"Es una eliminatoria muy difícil para los dos, una final anticipada. Nosotros ahora mismo estamos dentro del Grupo City y por mi relación con Pep Guardiola y su hermano, Pere, me gustaría que el City llegase a la final. Pero también tengo amigos en el Madrid, es un equipo español y si al final gana no es una cuestión que a mí me sepa mal. Pero prefiero que llegue a la final el City".

¿Qué versión del Real Madrid espera?

"La dificultad es máxima y espero al mejor Real Madrid. Si el Madrid baja un poco la versión de ahora es posible cualquier resultado. La clave estará en que hemos de hacer un partidazo y que ellos tengan un punto menos que hasta ahora".

Afición en Montilivi

"Espero, deseo y así será que la afición estará con nosotros. Será una atmósfera especial. Lo necesitamos y seguro que la gente está preparada para esto".

Acuerdo de colaboración con Open Arms

"Es espectacular lo que hacen y se me ponen los pelos de punta cuando te explican las situaciones por las que pasan y el rescate que hacen de muchas personas que están en el mar y sufren por llegar a Europa. El acuerdo de colaboración del club con ellos es lo mínimo que podemos hacer para dar repercusión a gente muy valiente y con una humanidad increíble. Todo lo que podamos aportar lo vamos a hacer. Tenemos mucha suerte de nacer donde hemos nacido. Hay gente que tiene problemas y hay que ayudar. Open Arms salva muchas vidas, es increíble, para verlo".