Kompany: "Todavía hay magia en Hazard, puede marcar en la final de la Champions League"

Eden Hazard tiene contrato con el Real Madrid hasta junio de 2024. El futbolista belga atraviesa por un momento complicado, con falta de minutos y de protagonismo. Pese a ello, Vincent Kompany ha señalado recientemente que "todavía hay magia" en su compatriota.

Durante una entrevista para el medio RTBF, el ahora entrenador del Burnley ha hablado largo y tendido sobre Hazard. Kompany ha destacado que aún "es demasiado pronto para hablar del final de su carrera", así como también ha apostado porque puede volver a ser importante, incluso marcando "en la final de la Champions League".

"Es demasiado pronto para hablar del final de su carrera. Lo más importante es que Eden (Hazard) tuvo lesiones y eso es todo lo que cambió. Teniendo lesiones, también hay que respetar el hecho de que no controlas eso. Ha lidiado con las lesiones y las secuelas. Y siempre es difícil volver", ha afirmado Kompany.

El que fuera capitán de la selección de Bélgica ha dicho, además, que se deben recordar los "buenos momentos" del ex del Chelsea. "Nos hizo sentir orgullosos de apoyar a Bélgica. Siempre hay algo por lo que pelear", ha continuado explicando el exfutbolista y ahora entrenador.

Eden Hazard, con el Real Madrid en la temporada 2022/2023

Vincent Kompany ha finalizado hablando de Eden Hazard lanzando un mensaje a los aficionados: "Siempre puede marcar en la final de la Champions League, puede ganar un título. Todavía hay magia en este jugador, en la persona. Y hay que esperar lo mejor de él para que acabe como se merece".

Hazard quiere más

El propio Hazard habló para el citado medio belga hace un mes. Y ahí explicó que su deseo es acabar su contrato con el Real Madrid: "En el Mundial jugué un partido, luego otro, luego otro... y fui in crescendo. No digo que después de tres meses sin jugar vaya a marcar cinco goles. No, necesito tiempo y en el Real Madrid... no hay tiempo. Me gustaría quedarme, entiendo las dudas en torno a mí, pero por mi parte seguiría el año que viene".

Pese a que el '7' blanco quiere cumplir el año de contrato que le queda en el Real Madrid, el plan desde el Santiago Bernabéu es el de venderle el próximo verano. Candidatos a su fichaje hay, en especial se ha hablado de Turquía en los últimos meses. El 'culebrón Hazard' no ha hecho más que empezar.

