La decisión irreversible de Hazard: "No me veía sin jugar en el Real Madrid y luego..."

El fracaso de Bélgica en el Mundial de Qatar fue el empujón que faltaba para que Eden Hazard diera un paso al costado en su selección. El '10' de los diablos rojos anunció su retirada internacional y, tal y como ha confirmado en una entrevista con el medio belga RTBF, es una decisión irreversible.

Hazard tiene claro que no volverá a vestir la camiseta de su país. No hará como otras grandes figuras que acabarían retractándose y regresando a su equipo nacional. Mientras tanto, lleva sin jugar en el Real Madrid desde el pasado 3 de enero y, aunque tiene contrato hasta 2024, podría estar frente a sus últimos meses en el equipo blanco.

Su actual papel en el Madrid tuvo peso en su decisión de dejar el conjunto de Bélgica: "No me veía sin jugar en el Real Madrid y luego llegar a la selección y jugar", señaló Hazard.

Zinedine Zidane, Leo Messi y Zlatan Ibrahimovic protagonizaron regresos sonados a sus selecciones tras anunciar antes su retirada. Hazard explica que fueron casos diferentes al suyo y que él no seguirá sus sendas: "Conmigo no va a pasar, estoy 100 % seguro. No me veo haciendo eso y nunca ha estado en mi cabeza", dijo.

A lo que añadió: "Yo creo que pararon... ¿a regañadientes? Bueno, creo que todos salimos un poco a regañadientes cuando dejamos la selección de esta manera. Sobre todo dada mi historia personal. Ellos todavía jugaban en clubes, yo juego mucho menos".

Eden Hazard, en el banquillo durante un partido del Real Madrid EFE

Sobre su salida, explicó que también su familia jugó un papel fundamental. Una razón que ya motivó el adiós de Toni Kroos a la selección de Alemania y que ahora parece haber copiado su compañero en el Real Madrid:

"Empecé a pensar en eso después de la Eurocopa. En ese momento, había trabajado mucho, me lesioné, no podía jugar contra Italia. Eso me dolió, pero hay más cosas. Mi compañero, Toni Kroos dejó la selección alemana hace dos años y comentaba que cuando otros jugadores están en la selección, él puede disfrutar con sus hijos", señaló.

La llamada del rey

Por último, Hazard reveló en la entrevista que el rey Felipe de Bélgica le llamó para tratar en primera persona su decisión de abandonar la selección: "El rey Felipe me llamó, pero lo que hablamos quedó entre nosotros. En el fútbol nunca se debe decir nunca, pero tengo otras muchas cosas que hacer, como por ejemplo, pasar más tiempo con mis hijos, con mi familia. No me veo dando marcha atrás en mi decisión por un capricho puntual".

A partir de ahora, Hazard ve la selección desde otro punto de vista diferente al de los últimos años. No formará parte de la era post Roberto Martínez, de quien afirmó tener "una buena relación" con él. Su sustituto es el italiano Domenico Tedesco, aunque al '7' del Real Madrid le sorprende que Thierry Henry, que ya fue asistente en el equipo, no aceptara el rol de seleccionador.

