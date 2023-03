Hazard se asoma sin remedio a sus últimos meses en el Real Madrid

Tres meses. Es el tiempo que le podría quedar a Eden Hazard en el Real Madrid. El que muy probablemente le quede. Tiene contrato hasta junio de 2024, pero el plan es adelantar su adiós un año para así pasar página de un fichaje en su día celebrado y que acabó siendo una de las grandes decepciones de la historia.

El Real Madrid pondrá todas las facilidades para su salida, al tiempo que confía en la palabra de Hazard y que este tenga la ambición de contar con protagonismo en otro lugar. El propio Eden dijo durante el Mundial de Qatar, en una entrevista para MARCA, que aceptaría si el club le abría la puerta de salida.

Han pasado ya tres meses desde que Bélgica y Hazard se despidieron del Mundial. Desde entonces, su presencia en el Real Madrid se reduce a su participación en el partido contra el Cacereño (jugó 67'). El resto han sido 18 partidos hasta el del Betis en los que se ha quedado en el banquillo o no ha sido convocado. Ha desaparecido del todo.

Hazard hace tiempo que pasó a ser solo otra pieza más del fondo de armario blanco. Carlo Ancelotti ha tratado de introducirle en dinámica en alguna ocasión -como cuando empezó a tener minutos como falso '9'-, pero por una razón (las lesiones) o por otra (el empuje mayor de otros compañeros, como Rodrygo) ha sido imposible.

Un dato elaborado por Opta muestra la cruda realidad del paso de Eden Hazard por el Real Madrid. Desde su llegada, en la temporada 2019/2020, apenas ha diputado el 36,7% de los partidos oficiales jugados por el Real Madrid en todas las competiciones (73 de 199). Su registro como titular se reduce a un 21,6% de esos encuentros (43 de 199).

36.7% - Desde su llegada al @realmadrid en la temporada 2019/2020, @hazardeden10 ha disputado el 36.7% de los partidos jugados por el conjunto blanco en todas las competiciones (73/199), siendo titular en el 21.6% de esos encuentros (43/199). Ausencia. pic.twitter.com/ezUQ8pZxyE — OptaJose (@OptaJose) March 7, 2023

Lo de Hazard es un caso cerrado en el Real Madrid. A falta de 14 jornadas para el final de Liga, sumados a los partidos de Champions League y Copa que le quede por jugar al equipo blanco, su presencia se antoja mínima o nula en los planes de Ancelotti para la disputa de lo que queda.

Un mensaje claro y alto para Hazard, sin sitio en el Madrid y solo llamado a mantenerse en la sombra en caso de querer cumplir la temporada que le queda de contrato. El club no fuerza a nadie a salir, pero cree que carece de sentido también desde el lado del jugador la idea de aguantar otro año sin apenas jugar.

En esta situación, la fábrica de rumores se ha activado. El periodista Fabrizio Romano adelantó que se prevé una reunión entre el Real Madrid y Hazard para dejar las posturas definidas, con ambas partes abiertas a romper lazos el próximo verano.

El Madrid lo pondrá fácil, mientras que del lado del jugador no se le diría que no a una buena oferta u oportunidad para jugar en otro sitio. La Premier League o la MLS son dos destinos señalados. No así Turquía, habiendo desvelado el periodista Ekrem Konur que Hazard ya ha rechazado una oferta procedente de un club de la liga otomana.

