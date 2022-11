Hazard pide disculpas al madridismo: "Lo siento, siento lo que ha pasado"

Eden Hazard forma parte de la lista de convocados por Roberto Martínez para disputar con Bélgica el Mundial de Qatar 2022. El futbolista del Real Madrid lleva años sin ofrecer una versión que se asemeje a su mejor nivel, algo que no le ha impedido estar con su país en la cita mundialista, pero es consciente de su bajo rendimiento y por eso ha pedido disculpas a la afición del conjunto blanco por sus actuaciones.

El belga no ha tenido continuidad y nunca ha llegado a estar al mismo nivel que se le pudo ver en el Chelsea y que propició su fichaje por el Real Madrid, y por eso pide perdón: "Lo siento, amigo, lo intento pero... lo siento", confiesa en una entrevista concedida con el Diario MARCA. "Tengo un año más y tengo que demostrar, pero no es fácil. No juego, quiero jugar más... Realmente lo siento, siento lo que ha pasado".

El delantero hace balance en esta entrevista de su situación en el Real Madrid y, preguntado sobre su futuro, es consciente de que no es nada halagüeño como futbolista del conjunto blanco. Admite, por lo tanto, que podría salir el próximo verano como consecuencia de su bajo rendimiento pero descarta por completo abandonar el Santiago Bernabéu durante este invierno.

La competencia de Vinicius

Hazard apunta que para él es complicado vivir una situación así, sin disfrutar de minutos y constantemente azotado por las lesiones. Sin embargo, también confiesa cuál es el secreto para acudir todos los días al entrenamiento con positividad: "Tengo la suerte de jugar al fútbol en el mejor equipo del mundo. Y ya está", alega el belga.

Preguntado sobre si ve lógico y normal que la gente ya no le tenga tanto cariño como al principio, Eden es claro y lo entiende, ya que un fichaje de sus características no está rindiendo como se esperaba: "¡Claro! Es normal, soy un jugador que no ha jugado muchos partidos en tres años, así que lo puedo entender. Tengo que demostrar cuando juego, sean cinco minutos, diez o quince", asume.

Aparte de las lesiones y de su bajo rendimiento, la explosión de Vinicius también le ha cerrado las puertas a la posibilidad de tener más minutos, pero no guardar rencor: "Vinicius es un amigo y esto es fútbol, siempre hay un jugador más joven que viene para competir contigo. O lo acepto... o me voy, pero no soy así", relata en esta entrevista.

Eden Hazard, ensaya un disparo antes de medirse al Shakthar. EFE

Hazard dice que durante estos últimos años jamás ha existido la posibilidad real de que abandonara el Madrid, pero sí que asume que su vínculo con el conjunto blanco puede estar próximo a terminarse: "En enero es imposible que me vaya, pero en verano es posible. Tengo un año más de contrato y es decisión del club. Si el club me dice 'Eden, gracias por los cuatro años pero te tienes que ir', lo tengo que aceptar porque es normal".

Además, el futbolista belga sabe que tiene ante sí con el Mundial una gran oportunidad para demostrar que aún tiene fútbol en sus piernas: "Sí, es mi último tren. Tengo que demostrar a todos que puedo jugar al fútbol. La gente tiene dudas de lo que puedo hacer, pero yo no", finaliza.

