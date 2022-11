Benzema se sincera sobre sus ausencias con el Real Madrid: "Podría jugar, pero no al cien por cien"

Los problemas físicos han lastrado el inicio de temporada de Karim Benzema con el Real Madrid. De hecho, incluso las alarmas han saltado en Francia antes del Mundial de Qatar por la retirada del entrenamiento del delantero blanco. Aunque el '9', o el '19' con Les Bleus, piensa que llegará al estreno de su selección en un buen estado de forma.

Así lo ha confesado durante una entrevista que ha concedido a L'Équipe. En un avance de lo que se podrá leer al completo el domingo en el medio galo, Benzema ha destacado que si se ha ausentado más de lo habitual con el Real Madrid es por no estar "al cien por cien", pero que se encuentra "bien" pese a acabar "de tener un poco de molestias".

"Estoy bien. Tuve pequeños dolores, pero no desgarros ni heridas importantes. Podría jugar, pero no al cien por cien. No se trataba de tomar o no riesgos, es que no estaba al cien por cien", ha comentado el flamante ganador del Balón de Oro de France Football en este año 2022.

En la sesión de Les Bleus del martes, el delantero del Real Madrid tan solo disputó una parte al mismo ritmo que sus compañero. Después se fue al interior de las instalaciones para trabajar en solitario. "Acabo de tener un poco de molestias. Desde entonces, he trabajado bien en el gimnasio. Corrí, me acosté... así que estoy bien", ha sentenciado en ese avance al medio de su país.

Debut de Francia

La vigente campeona del mundo comenzará su defensa al trono el próximo martes 22 de noviembre. El primer rival de la selección de Didier Deschamps es Australia, mientras que los franceses se medirán después ante Dinamarca (el sábado 26) y contra Túnez (el miércoles 30) -la agenda completa de los internacionales del Real Madrid, aquí-.

Mbappé y Benzema, con la selección de Francia Reuters

Benzema es una de las novedades de la selección de Francia respecto al equipo que consiguió una nueva estrella para el país vecino en el pasado Mundial de Rusia 2018. Después de quedarse fuera de su combinado nacional por seis largos años, como consecuencia del 'caso Valbuena', Karim es uno de los jugadores galos con una mayor ambición por repetir éxito en Qatar 2022 y con ganas de demostrar muchas cosas.

"No hay estrés, sino ganas de empezar, de participar. Demostrar lo que podemos hacer en un terreno de juego ante millones de personas que esperan este acontecimiento. Y aquí estoy representando a Francia, demostrando que merezco estar en este equipo francés", señaló recientemente en Téléfoot. "(El Balón de Oro) Demuestra todo el trabajo que he hecho. Me permitirá demostrar aún más por qué merezco este trofeo", sentenció en dicho medio.

