La última bala de Eden Hazard para jugar en el Real Madrid

203 días pasaron para volver a ver a Eden Hazard jugando un partido de La Liga con el Real Madrid. Desde el 11 de septiembre de 2022 en la victoria contra el RCD Mallorca al 2 de abril de 2023 en la goleada al Valladolid. Un largo camino que abre una vía para que el belga tenga más minutos en la recta final de la temporada.

No es que se espere que Hazard entre en los planes habitualmente de Ancelotti, pero sí que disfrute de más tiempo en el terreno de juego. Sobre todo con la eliminatoria de los cuartos de final de la UEFA Champions League frenta al Chelsea encima y, si se pasa a semifinales, con el camino más decisivo hacia revalidar el título de campeón en la máxima competición continental.

El propio Carlo Ancelotti dejó la puerta abierta para que el actual '7' del equipo blanco pueda disputar más minutos de aquí al final de la temporada: "Lo he escuchado, sí. Eden ha entrenado bien este parón. Ha jugado muy poco, pero lo ha hecho bien y ha dado una asistencia. Entrenando bien, puede tener oportunidades".

Ese "lo he escuchado, sí" que dijo el entrenador italiano ante el micrófono de DAZN va en respuesta a los pitos que dedicó parte de la grada del Estadio Santiago Bernabéu al futbolista cuando sustituyó a Karim Benzema contra el Valladolid. Todavía más audibles porque se cambió la ovación al delantero francés, que firmó un hat-trick contra el equipo pucelano, al sonido de viento dedicado al ex del Chelsea.

Esta es la bala que le queda a Hazard para jugar en el Real Madrid. Seguir entrenando así para ganarse las oportunidades que le dé Ancelotti. Con La Liga muy complicada y con la Champions League en juego, las rotaciones se convierten en una vía para él. Aunque el belga ya haya dejado caer que su idea es cumplir su contrato, cantos de sirena llegan para el jugador desde Turquía, por ejemplo.

Futuro incierto

La posibilidad de tener más minutos con el Real Madrid representa una nueva ilusión para el futbolista. Un Hazard que ha disputado poco más de 300 minutos entre todas las competiciones, que ha dicho adiós a la selección de Bélgica y que recibió el castigo de la afición merengue en su regreso a los terrenos de juego. Porque no jugaba en Liga desde el citado 11 de septiembre y en la Copa del Rey desde enero.

Precisamente, se da un dato curioso y es que de los ocho partidos que ha disputado esta temporada con el conjunto blanco, tan solo ha disputado en el Santiago Bernabéu dos de ellos. Contra el Mallorca y frente al Valladolid el pasado fin de semana. El resto de sus participaciones fueron lejos del coliseo madridista.

Sin embargo, esta falta de protagonismo, de no cumplir su viejo anhelo de triunfar en el Real Madrid, no impide que siga mostrando públicamente su deseo de cumplir el contrato que le une con la entidad de Concha Espina. Este vence el 30 de junio de 2024. Aunque, eso sí, hay clubes que estarían dispuestos a hacerle un hueco ya este mismo verano.

"En el Mundial jugué un partido, luego otro, luego otro... y fui in crescendo. No digo que después de tres meses sin jugar vaya a marcar cinco goles. No, necesito tiempo y en el Real Madrid... no hay tiempo. Me gustaría quedarme, entiendo las dudas en torno a mí, pero por mi parte seguiría el año que viene", dijo el futbolista durante una entrevista con RTBF.

Eso sí, Eden Hazard no obvia que este es su deseo, que es por su "parte" la intención de seguir una temporada más y cumplir así su actual contrato con el Real Madrid. Muy diferentes son los planes del club blanco, que mira al mercado de fichajes en la búsqueda de grandes estrellas para mejorar su proyecto de cara al futuro. Un futuro en el que no entra el belga. Aunque eso no impida que el madridismo vuelva a verle en el campo de aquí al final de curso.

