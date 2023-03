Hazard: "Ancelotti y yo no nos hablamos; por mí, me quedo en el Real Madrid el año que viene"

Eden Hazard solo ha jugado en lo que va de temporada 98 minutos en Liga y no lo hace desde el 11 de septiembre (ante el Mallorca). Han pasado seis meses desde entonces, medio año. Su situación en el Real Madrid de Carlo Ancelotti es límite, pero mantiene que, si es por él, seguirá en el club blanco en el año que viene.

Es el mensaje que lanza Hazard en una amplia entrevista con el medio belga RTBF, que mostró este lunes por la tarde la totalidad de ella. En un adelante, Eden ya hablaba de su decisión de dejar la selección de Bélgica tras el Mundial de Qatar, irreversible a todos los efectos.

El Real Madrid cobra mayor protagonismo en la siguiente parte de la entrevista y, en especial, los sentimientos de Hazard por su poca presencia en el equipo: "Echo de menos jugar, estar en el campo, sentirme importante. Cuando te sientes importante, tienes confianza, tienes la afición contigo y entonces todo es más fácil", dice.

Profundiza luego en su explicación: "Quiero divertirme en el campo. Los entrenamientos son buenos, pero lo que nos mantiene vivos son los partidos. Ojalá pueda aportar algo y que el míster siga contando conmigo, ojalá. Veremos si puedo jugar algo a final de temporada. Depende de mí mostrarle en el entrenamiento que puede contar conmigo".

"¿Mi explicación a no jugar?", se pregunta. "Que hay compañeros que juegan bien, el equipo gana y así esto es difícil cambiarlo. Probablemente merezco menos a sus ojos que otros. Deberías preguntarle a él", se autoresponde con sencillez.

Esa coletilla final que dejó sobre Ancelotti dio pie a hablar más en profundidad de su relación con el técnico italiano. Hazard no se muerde la lengua y habla de una relación fría entre ambos, sin apenas contacto:

"Hay respeto entre nosotros, pero no voy a decir que nos hablamos, porque no nos hablamos... Pero insisto que siempre habrá respeto aunque ya no me haga jugar. Tengo que tener respeto por un tipo como él, por lo que representa para el fútbol y lo que ha hecho en su carrera", explica.

Acabar su contrato en 2024

Hazard tiene claro que necesita continuidad y esta es muy difícil tenerla en el Real Madrid, donde jugadores como Vinicius, Rodrygo o Fede Valverde le han ido adelantando en los últimos dos años y medio.

"En el Mundial jugué un partido, luego otro, luego otro... y fui in crescendo. No digo que después de tres meses sin jugar vaya a marcar cinco goles. No, necesito tiempo y en el Real Madrid... no hay tiempo", dice.

Aún así, su prioridad no es otra que seguir en el Real Madrid y cumplir el año de contrato que le queda, hasta 2024: "Me gustaría quedarme, entiendo las dudas en torno a mí pero por mi parte seguiría el año que viene", señala.

En el club tienen otra opinión y no es otra que abrirle las puertas de par en par en verano. Durante el Mundial de Qatar, en una entrevista para MARCA, su mensaje fue que si el Madrid le pide irse en verano, "lo aceptaré", dijo.

