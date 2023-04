La relación real de Camavinga y Tchouaméni: "No tenemos que competir"

Con motivo del inicio de los cuartos de final de la UEFA Champions League, Eduardo Camavinga ha hablado con RMC sobre el momento que atraviesa en el Real Madrid. Además, también ha sido preguntado por su relación con Karim Benzema, Carlo Ancelotti o Aurélien Tchouaméni.

El joven futbolista ha explicado que Benzema le "da consejos". "Hablo con él respecto a mi falta de gol, debo incorporarme más al área rival. Lo que me dice él es que me mantenga en mi posición, juegue simple y que le mire continuamente. Me encanta hablar con él, preguntarle qué piensa y hablarle de mi definición. Es verdad que me dice que tengo que progresar en algunas cosas", ha señalado.

Además, también ha asegurado que ve capaz a su compatriota de conquistar otro Balón de Oro después del ganado en 2022: "Por supuesto. Nada es imposible. Si continúa actuando como lo está haciendo en este momento, por supuesto que puede ir y conseguir otro".

Eduardo Camavinga, con el Real Madrid Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

De Benzema a Ancelotti, quien también le suele aconsejar: "No, no hemos hablado necesariamente de eso porque ahora me coloca de lateral izquierdo ¡así que no me va a decir que vaya a marcar goles! Antes me decía que me quedara en el centro del campo para ayudar al equipo. Después, como tenemos muchos jugadores de calidad en ataque, creo que mi papel es enmarcar el centro del campo y quedarme ahí para ayudar a la defensa, aunque tenga que proyectarme en ataque. Tenemos muchos elementos ofensivos, así que creo que lo más importante es mantener el equilibrio".

El jugador francés ha pasado de ser un habitual suplente a uno de los teóricos titulares, bien como pivote en el centro del campo o como lateral zurdo. Lo que está claro es que se ha ganado la confianza de Ancelotti: "Es un trabajo del día a día. La primera parte de la temporada no fue sencilla y no jugué demasiado. Después, no hay que parar de trabajar cuando eres titular y hay que corresponder la confianza del técnico".

Trabaja duro y también es muy autocrítico para mejorar: "Soy duro conmigo mismo. Me puedes decir que hice un buen partido, pero si para mí fue un mal partido, fue un mal partido. Y para decir que jugué un buen partido, realmente tengo que jugar un muy buen partido. Especialmente en los últimos 30 metros, cuando no estoy disparando. Sé que mi hermano me va a regañar. Como el último partido donde me dijo '¡podrías haber tirado!'. Mi padre también me lo dice a menudo. Tengo una app para ver todos los balones que he tocado, pero primero lo que cuenta es mi autocrítica".

Tchouaméni y el vestuario

De su relación con Tchouaméni también ha hablado: "Como siempre he dicho, le considero como un hermano. Desde que llegó al Real Madrid, me pegué a él porque yo llevaba ya un año en el Real Madrid. Hablamos antes de que fichara por el Real Madrid, le dije como era el club. Estamos todo el tiempo junto y nos reímos bastante. Y cuando jugamos juntos intentamos encontrarnos".

Eduardo Camavinga, en un partido del Real Madrid de la temporada 2022/2023 AFP7 / Europa Press

Pese a que juegan en la misma posición, está lejos de nacer una rivalidad entre ellos: "¿Si la amistad se complica con la competencia? En primer lugar, es alguien que me cae muy bien. No hablamos mucho de competencia ni de nada. Como suelo decir 'si estás mejor que yo, juegas. No hay ningún problema con eso, no voy a echártelo en cara porque juegues'. No tenemos por qué competir".

"No nos miramos mal si hay alguien jugando en el lugar del otro. Esperas que el otro haga un buen partido. Tú eres el que tiene que trabajar si quieres jugar, así que no vamos a entrometernos el uno en el camino del otro y creo que él lo ve igual que yo. Es el primero que viene a mí y me dice 'buen partido' cuando estoy jugando, y yo también", ha agregado.

Por último, se ha referido a cómo se encuentra en un vestuario como el del Real Madrid: "Soy una persona tranquila a la que le gusta acercarse a la gente. A la gente también le gusta acercarse a mí. Soy una persona respetuosa y sonriente. Cuando entras en un vestuario como este, se trata de ser respetuoso con todos los que están aquí. Desde el azafato hasta el presidente. Creo que hay que respetarlos de la misma manera y eso es lo que hago todos los días. Han visto que soy una persona amable y abierta, que no se mete necesariamente en líos. Y les gusto tal como soy".

