Ancelotti: "Si ganamos la Copa, habremos logrado todo en dos años; otros no pueden en toda una vida"

El Real Madrid afronta este miércoles en el Santiago Bernabéu el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. Carlo Ancelotti compareció en rueda de prensa en la víspera del encuentro y analizó el cruce contra los blues.

El italiano habló de la confianza que tiene el equipo en luchar por segundo año la final de la Champions y acabó la comparacencia en modo revindicativo, pidiéndole al encargado de prensa del Real Madrid alargar su respuesta.

Ganas de Champions

"Hay que pensar que es un partido de 180 minutos. El partido de mañana no es definitivo, pero nos puede dar la ventaja para manejar mejor la vuelta. Tenemos ganas de volver a la Champions y de vivir otra noche mágica en el Bernabéu".

Vuelta en Stamford Bridge

"Es un pensamiento distinto. Hay que aprovechar de jugar la ida en casa para tomar ventaja. En la vuelta se decidirá todo. El equipo lo ha hecho bien en casa y fuera siempre. El único que no fue así fue la ida fuera contra el PSG. Gracias a eso hemos merecido ganar la Champions. El que no consigue eso, no lo merece".

Final contra el Milan y en su cumpleaños

"Para mí y para Maldini, Estambul no da un recuerdo bonito. Sobre todo el estadio, por lo de 2005. Por eso lo recordamos. A Maldini le tengo todo el cariño del mundo. Fue mi compañero y mi capitán. Vernos el día de mi cumpleaños sería bueno".

Fede Valverde

"Ha entrenado bien, como todos en el equipo. Lo conozco muy bien, Fede tiene unas cualidades humanas extraordinarias. No quiero comentar lo que ha pasado. Mañana va a darlo todo, como siempre".

Plan contra el Chelsea

"Ofensivo, conservador... No sé. En lo que estamos centrados es en hacer un partido completo: defender mejor que contra el Villarreal y atacar como ante el Barcelona".

El Chelsea, en 2022

"Sufrimos mucho. Fue el partido, por circunstancias, por la ventaja que teníamos, lo pasamos muy mal. Hay que respetar a este club, que tiene muy buenos jugadores. No está en buen momento, pero por eso pueden tener mucha motivación".

Más experiencia que Lampard

"Tengo 20 años más de experiencia, pero eso no va a molificar lo que va a pasar en el partido. Lampard fue un grandísimo jugador, al que tuve la suerte de entrenar dos años, y conoce muy bien lo que puede pasar en esto tipos de partidos. Llegó hace una semana a un club que tiene muchos jugadores que ya conoce. Lo hará bien en el tiempo que se quede en el Chelsea".

Gestionar las eliminatorias

"Los partidos se acaban cuando los árbitros pitan. Merecimos ganarla el año pasado y queremos merecerla este año. No por la gestión sino porque hemos jugado mejor que los otros".

Alaba de central

"Alaba está haciéndolo bien como central. Ha vuelto de la lesión, pero sobre todo contra el Barcelona lo hizo muy bien".

Más complicaciones en 2022

"Fueron varios momentos difíciles. Sobre todo contra el Chelsea y el Manchester City. Tuvimos la motivación de no darlo por perdido y al final ganamos la Champions".

Recuerdo del Chelsea y posible vuelta

"Estoy triste. Tengo un recuerdo maravilloso de este club y de su gente. Sigo siendo fan el Chelsea porque pasé dos años allí. ¿Volver? No. Estoy convencido de que Lampard hará un trabajo estupendo".

La inspiración de Vinicius

"Está inspirado. Es imparable. A veces lo paran y otras no, pero él sigue, sigue y sigue. Juega con una continuidad espectacular. Lo que hace, lo hace todos los días. En los entrenamientos no se reserva, va siempre a tope".

Benzema y Vinicius

"Es un grupo, que lo veo en Valdebebas, que se encuentra bien entre ellos. Saben cuándo hay que hacer bromas y cuándo hay que ser serios. Un grupo debe ser así. A veces se divierten juntos, pero cuando toca ser serios no hay que empujarles a ellos. Lo hacen solos. Para un entrenador, como yo, esta plantilla es muy sencilla y la gestiono bien. Todos me reconocen que soy fantástico en la gestión, pero hay otras cosas como que este equipo está bien trabajado. Si ganamos la Copa del Rey, en dos temporadas habremos ganado todo. Otros equipos no pueden ganar eso en la vida".

