Alaba da voz al vestuario del Real Madrid en el 'caso Valverde': "Fede tiene todo nuestro apoyo"

La Champions League vuelve a enfrentar por tercer año seguido a Real Madrid y Chelsea en una de las eliminatorias. David Alaba, que fue el futbolista encargado de salir a hablar en rueda de prensa en la víspera del partido de ida, analizó ante los medios un cruce peligroso a pesar de cómo llega el conjunto inglés.

A Alaba le preguntaron por el incidente entre Fede Valverde y Álex Baena, del Villarreal. Dice que el uruguayo, que agredió al delantero español tras el partido del pasado sábado, se siente bien y el vestuario está con él por las palabras que supuestamente dijo el jugador amarillo y que habría causado su reacción.

Tensión de la Champions

"Creo que depende de muchos factores y detalles. Un partido así es especial, la Champions tiene mucha historia".

Valverde, tras el altercado

"Él está bien. Ha tenido todo el apoyo, evidentemente. Está en forma y concentrado para el partido de mañana. No puedo decir más sobre lo que ha sucedido".

Dónde prefiere jugar

"Puedo jugar en muchas posicione, soy flexible. Donde mejor me siento es como central, es donde he jugado durante cuatro años. Yo quiero ayudar al equipo para que gane".

Jugar de centrocampista

"En mi carrera he jugado en muchas posiciones, donde me han querido probar mis entrenadores. De central me siento muy bien".

Recuperado de las lesiones

"Sé lo que puedo hacer y la calidad que tengo para ayudar al equipo. Me centro en mí mismo, en trabajar bien y duro. Me siento bien tras haber tenido problemas por lesiones, pero ahora estoy preparado y con confianza".

Presión extra en el Madrid

"Si vemos la historia del Real Madrid, la presión es muy alta. Lo sabemos y nos encanta. Es un club especial, el mejor del mundo, y hay que gestionarlo. Trabajamos con mucha confianza y queremos que los aficionados estén orgullosos de nosotros".

Dejarse en Liga

"El objetivo todos los años es ganar La Liga y este año hemos perdido muchos puntos. Ahora hay que seguir concentrados. Nosotros luchamos hasta el final y hay que luchar en cada partido".

Infravalorar al Chelsea

"No infravaloramos al Chelsea. Tiene una plantilla estupenda y es un gran equipo. Hay que estar muy concentrados y presionar desde el primer momento. Tienen jugadores muy buenos y los cambios de la última semana pueden afectar de alguna forma".

Su votación del The Best

"Estoy seguro de que lo sabes. Si quieres que lo explique, no hay problema. No soy yo quien escogió a Leo delante de Karim, somos un equipo y todos votan. Hubo un resultado y ese fue el resultado".

Ancelotti

"Es un gran entrenador, tiene experiencia y sabe cómo conseguir éxitos. Estamos muy felices de que esté aquí y esperamos que esté aquí el año que viene".

Bayern-City

"Voy con el Bayern Múnich, claro que sí. Estuve allí mucho tiempo y conozco bien a los compañeros. Será un partido interesante entre dos grandes equipos que se enfrentan".

El Madrid, ¿favorito?

"La mayoría de las veces el Madrid es el favorito, pero no pensamos en eso. Hemos entrenado bien y el objetivo es llegar a semis. Empezamos mañana y hay que hacerlo bien".

Benzema y Vinicius

"Son una pareja estupenda. Se les ve entrenando cada día y los fines de semana en los partidos. Estamos encantados de tenerlos con nosotros. No me sorprende lo bien que juegan en el campo porque les veo cada día trabajando mucho. En el vestuario, Karim es un líder y trata de ayudar a los más jóvenes como Vini".

Miedo escénico en el Bernabéu

"No creo que vayan a tener miedo. Intentaremos por todos los medios que estén impresionados. Es un partido especial, en un estadio especial y ante unos aficionados especiales. Ya demostramos el año pasado que es complicado ganarnos delante de los nuestros".

Empezar en casa y la silla

"Ha cambiado que el primer partido se juega en casa y el de vuelta fuera, pero no nos afecta. La celebración de la silla fue una situación muy especial y puedo confirmar que me llevé esa silla y la tengo en casa".

Confianza contra el Chelsea

"Tiene una gran plantilla y puede pasar cualquier cosa. Jugaron contra el Dortmund y ganaron y ahora les tocamos nosotros. Tenemos mucha confianza".

Sigue los temas que te interesan